244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

הול מתוסכל: הגיע לנו יותר מהמשחק הזה, באמת

מגן ניוקאסל דיבר לאחר שקבוצתו שמטה יתרון מול ברצלונה בתוספת הזמן: "היינו יוצאים מן הכלל. למה חיפשנו את השני? לפעמים ברגעי מומנטום קל להיסחף"

|
לואיס הול לא מאמין (IMAGO)
לואיס הול לא מאמין (IMAGO)

ניוקאסל הגיעה מוכנה היטב למשחק מול ברצלונה אמש (שלישי) בשמינית גמר ליגת האלופות. הקבוצה שיחקה באינטנסיביות ושלטה במשחק, אך שער שוויון עמוק בתוספת הזמן הוביל אותה להסתפק ב-1:1 ביתי והעברת ההכרעה לספרד.

מגן הקבוצה לואיס הול סיכם לאחר המשחק: “אני חושב שהיינו יוצאים מן הכלל. השער האחרון לא באמת משקף את ההופעה שלנו. אם היינו מגיעים לגומלין ביתרון 0:1, היינו בעמדה טובה מאוד. אנחנו יכולים להיות גאים מאוד במאמץ שהשקענו. הם כמובן קבוצה מהטופ, וידענו שהמשחק הולך להיות קשה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו יכולים להיות כל כך גאים בעצמנו”.

על כך שניוקאסל פתחה את ההתמודדות בלחץ גבוה מהרגע הראשון: “בכל פעם שאנחנו משחקים כאן (בסנט ג’יימסס פארק), אנחנו רוצים להתחיל בחדות. כל מי שמשחק נגדנו יודע שזה מה שאנחנו רוצים לעשות, וחשבתי שעשינו את זה ממש טוב היום. הרגשתי שרמות האנרגיה והכושר הגופני שלנו נמשכו לאורך כל 90 הדקות. כמו שאמרתי, אני חושב שהגיע לנו יותר מהמשחק הזה, באמת”.

סנדרו טונאלי וראפיניה משחקים באגרסיביות (רויטרס)סנדרו טונאלי וראפיניה משחקים באגרסיביות (רויטרס)

כשנשאל למה הקבוצה דחפה למעלה וחיפשה את השני בדקות האחרונות במקום לשמור על היתרון השיב: “בכל פעם שאנחנו במומנטום חיובי, אנחנו רוצים להמשיך, אנחנו רוצים להמשיך לדחוף. זה מעיד הרבה על המנטליות שלנו. לפעמים ברגעים האלה קל להיסחף. ואני מניח שיש מקום לטענה שאולי זה מה שקרה לנו בסיום שם, כשניסינו לדחוף לשער נוסף”.

לקראת משחק הגומלין הוסיף: “ברור שיהיה קשה ללכת לשם ולהוציא תוצאה, אבל אני מרגיש שעם הקבוצה שלנו, עם הסגל שלנו, אם מישהו יכול לעשות את זה, אלו אנחנו”.

