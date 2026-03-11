מעמד סלוט בסכנה? "מול יובנטוס הם כבשו 5"

ליברפול ספגה אמש (שלישי) הפסד 1:0 לגלאטסראיי בחוץ במשחק הראשון של חצי גמר ליגת האלופות, תוצאה שהותירה את האנגלים מאוכזבים מאוד לקראת הגומלין באנפילד. הקבוצה של ארנה סלוט הגיעה למספר מצבים מסוכנים, אך לא הצליחה לתרגם אותם לשערים, ובסיום מצאה את עצמה עם פיגור לקראת המשחק השני.

קפטן ליברפול וירג'יל ואן דייק הודה לאחר המשחק כי החמצות רבות עלו לקבוצתו ביוקר. "יצרנו הרבה הזדמנויות, אבל גם החמצנו הרבה. אני חושב שהיינו מאוד קרובים להבקיע במחצית הראשונה. חשוב מאוד לנצל את ההזדמנויות האלה ולהפוך אותן לשערים. שיחקנו נגד קבוצה טובה באווירה עם הרבה לחץ".

גם פרשני הטלוויזיה באנגליה לא חסכו ביקורת מהיכולת של המרסיסיידרס. קשר העבר של ליברפול, סטיב מקמנמן, אמר: "זו הייתה הופעה מאוד מתסכלת. הם לא עשו מספיק בחלק הקדמי למרות שהיו להם מספיק מצבים. והם היו פגיעים מאוד בהגנה, דבר שלא ראיתי כבר זמן רב. כל כדור שנכנס לרחבה נראה כאילו הוא עומד להסתיים בשער". הוא אף ביקר את איברהימה קונאטה: "זו הייתה הופעה שהוא ירצה לשכוח מהר, כי הוא נראה מבולבל ולא מרוכז במשך הרבה רגעים".

שחקני ליברפול מאוכזבים (IMAGO)

גם בתקשורת האנגלית נשמעו קולות מדאיגים לגבי מצבה של ליברפול תחת המאמן ההולנדי. היו שטענו כי "משהו פשוט לא עובד שם", כאשר שמות כמו קונאטה ואקיטיקה הוזכרו כשחקנים שלא סיפקו את הסחורה, ואף נטען כי מעמדו של סלוט עלול להיות בסכנה אם הקבוצה תודח מהמפעל בשלב כזה.

“גלאטסראיי כבשה 5 מול יובנטוס”

סלוט עצמו ניסה לשמור על פרופורציות לאחר ההפסד, אך הדגיש את החמצות קבוצתו. "גלאטסראיי לא יצרה הרבה הזדמנויות במחצית השנייה. הם קבוצה טובה ויש להם שחקנים טובים. הם כבשו 5 שערים נגד יובנטוס וזה מראה למה הם מסוגלים. היו לנו כמה מצבים חשובים, היינו אחד על אחד עם השוער, אבל לצערנו לא הצלחנו להבקיע. כמו שאני מעריך אותם על כך שכבשו, אני חייב גם לברך אותם על ההצלחה שלהם בהגנה. השוער שלהם ביצע כמה הצלות חשובות מאוד".

המאמן ההולנדי התייחס גם להבדל בגישה בין שתי הקבוצות. "כשגלאטסראיי מקבלת הזדמנות, הם משחקים כאילו זו ההזדמנות האחרונה בחיים שלהם. אצלנו לפעמים מתנהגים כאילו יהיו עוד עשר הזדמנויות. אנחנו צריכים ללמוד מזה".

למרות האכזבה, סלוט נשאר אופטימי לקראת הגומלין באנפילד. "הדבר הטוב הוא שהמשחק הבא הוא באנפילד. האוהדים שלנו ייצרו אווירה דומה. דברים השתבשו לאורך כל העונה, אבל אנחנו מאמינים שננצח במגרש הביתי שלנו, בתנאים הרבה יותר נורמליים ועם התמיכה של האוהדים שלנו".