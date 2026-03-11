יום רביעי, 11.03.2026 שעה 08:25
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

מעמד סלוט בסכנה? "מול יובנטוס הם כבשו 5"

באנגליה טוענים שליברפול עשויה לפטר את המאמן אם יודח בשלב הזה באלופות. ההולנדי: "הם משחקים כאילו כל הזדמנות שלהם היא האחרונה, צריך ללמוד מהם"

|
ארנה סלוט (רויטרס)
ארנה סלוט (רויטרס)

ליברפול ספגה אמש (שלישי) הפסד 1:0 לגלאטסראיי בחוץ במשחק הראשון של חצי גמר ליגת האלופות, תוצאה שהותירה את האנגלים מאוכזבים מאוד לקראת הגומלין באנפילד. הקבוצה של ארנה סלוט הגיעה למספר מצבים מסוכנים, אך לא הצליחה לתרגם אותם לשערים, ובסיום מצאה את עצמה עם פיגור לקראת המשחק השני.

קפטן ליברפול וירג'יל ואן דייק הודה לאחר המשחק כי החמצות רבות עלו לקבוצתו ביוקר. "יצרנו הרבה הזדמנויות, אבל גם החמצנו הרבה. אני חושב שהיינו מאוד קרובים להבקיע במחצית הראשונה. חשוב מאוד לנצל את ההזדמנויות האלה ולהפוך אותן לשערים. שיחקנו נגד קבוצה טובה באווירה עם הרבה לחץ".

גם פרשני הטלוויזיה באנגליה לא חסכו ביקורת מהיכולת של המרסיסיידרס. קשר העבר של ליברפול, סטיב מקמנמן, אמר: "זו הייתה הופעה מאוד מתסכלת. הם לא עשו מספיק בחלק הקדמי למרות שהיו להם מספיק מצבים. והם היו פגיעים מאוד בהגנה, דבר שלא ראיתי כבר זמן רב. כל כדור שנכנס לרחבה נראה כאילו הוא עומד להסתיים בשער". הוא אף ביקר את איברהימה קונאטה: "זו הייתה הופעה שהוא ירצה לשכוח מהר, כי הוא נראה מבולבל ולא מרוכז במשך הרבה רגעים".

שחקני ליברפול מאוכזבים (IMAGO)שחקני ליברפול מאוכזבים (IMAGO)

גם בתקשורת האנגלית נשמעו קולות מדאיגים לגבי מצבה של ליברפול תחת המאמן ההולנדי. היו שטענו כי "משהו פשוט לא עובד שם", כאשר שמות כמו קונאטה ואקיטיקה הוזכרו כשחקנים שלא סיפקו את הסחורה, ואף נטען כי מעמדו של סלוט עלול להיות בסכנה אם הקבוצה תודח מהמפעל בשלב כזה.

“גלאטסראיי כבשה 5 מול יובנטוס”

סלוט עצמו ניסה לשמור על פרופורציות לאחר ההפסד, אך הדגיש את החמצות קבוצתו. "גלאטסראיי לא יצרה הרבה הזדמנויות במחצית השנייה. הם קבוצה טובה ויש להם שחקנים טובים. הם כבשו 5 שערים נגד יובנטוס וזה מראה למה הם מסוגלים. היו לנו כמה מצבים חשובים, היינו אחד על אחד עם השוער, אבל לצערנו לא הצלחנו להבקיע. כמו שאני מעריך אותם על כך שכבשו, אני חייב גם לברך אותם על ההצלחה שלהם בהגנה. השוער שלהם ביצע כמה הצלות חשובות מאוד".

המאמן ההולנדי התייחס גם להבדל בגישה בין שתי הקבוצות. "כשגלאטסראיי מקבלת הזדמנות, הם משחקים כאילו זו ההזדמנות האחרונה בחיים שלהם. אצלנו לפעמים מתנהגים כאילו יהיו עוד עשר הזדמנויות. אנחנו צריכים ללמוד מזה".

שחקני ליברפול מאוכזבים (רויטרס)שחקני ליברפול מאוכזבים (רויטרס)

למרות האכזבה, סלוט נשאר אופטימי לקראת הגומלין באנפילד. "הדבר הטוב הוא שהמשחק הבא הוא באנפילד. האוהדים שלנו ייצרו אווירה דומה. דברים השתבשו לאורך כל העונה, אבל אנחנו מאמינים שננצח במגרש הביתי שלנו, בתנאים הרבה יותר נורמליים ועם התמיכה של האוהדים שלנו".

