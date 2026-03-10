יום רביעי, 11.03.2026 שעה 00:54
כדורגל ישראלי

תקציב משרד הספורט קוצץ ב-55 מיליון שקלים

בגלל המלחמה: משרדי הממשלה נאלצו לקצץ בתקציבם לטובת מימון ההוצאות הנלוות. מהתקציב הצפוי של 2.3 מיליארד במשרד של זוהר, יירדו עשרות מיליונים

מיקי זוהר (עמרי שטיין)
ממשלת ישראל בדרך לאשר את תקציב המדינה, אך בגלל המלחמה באיראן עם מבצע “שאגת הארי” משרדי הממשלה נאלצו לקצץ בתקציבם לטובת מימון ההוצאות הנלוות כך שגם משרד התרבות והספורט צפוי לרדת בסכום של כ-55 מיליון שקלים.

תקציב משרד התרבות והספורט הוא בין הנמוכים מבין משרדי הממשלה והוא צפוי לעמוד על 2.3 מיליארד שקל מיליון מתקציב המדינה לשנת 2026, אלא שהממשלה צפויה לאשר גם קיצוץ של 55 מיליון שקל מהתקציב לטובת מימון המלחמה באיראן.

הסכום שיתווסף למשרד הביטחון

בגלל המלחמה, משרדי הממשלה נאלצו לקצץ בתקציביהם לטובת מימון המלחמה. לתקציב משרד הביטחון צפוי להתווסף סכום של כ-28 מיליארד שקלים עבור ההוצאות הביטחונית למבצע שאגת הארי ובנוסף יתווספו עוד כ-12.8 מיליארד שקלים להוצאות נלוות.

לצורך מימון פעולות אלו, משרדי הממשלה התבקשו לקצץ בתקציביהם בהיקף של כ-3%, ובהיקף כולל של כ-1.7 מיליארד שקלים. בין יתר משרדי הממשלה, תחום המדע התרבות והספורט נאלץ לקצץ כאמור כ-55 מיליון שקלים מתקציב המדינה שיקבל.

