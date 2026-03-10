רגע לפני הפועל ת"א: פאריס נכנעה לאולימפיאקוס

שבוע בדיוק לפני שתפגוש את הפועל תל אביב בסופיה, במשחק שנדחה כבר פעמיים, פאריס אירחה הערב (שלישי) את אולימפיאקוס, נכנעה לה 104:87 ורצף הניצחונות שלה נעצר.

הצרפתים הגיעו למשחק הערב אחרי שלושה ניצחונות חוץ מפתיעים ביורוליג על יריבות חזקות – ברצלונה, פנאתינייקוס ובאסקוניה, אך דווקא כשחזרו לביתם נעצרו והפסידו.

מנגד, היוונים המשיכו במומנטום הנהדר אותו התחילו בניצחון על פנאתינייקוס בדרבי וחיברו ניצחון נוסף במפעל הבכיר של אירופה. טיילר דורסי הוביל אותם עם 24 נקודות, נאדיר היפי הסתפק מנגד ב-15 נקודות בלבד.