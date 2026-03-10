"קינסקי בסיוט, ייתכן שלא ישחק שוב בטוטנהאם"

מה קורה במטרופוליטנו? אתלטיקו מדריד עלתה ליתרון 0:4 כבר בדקה ה-22 על טוטנהאם במסגרת המשחק הראשון של שמינית גמר ליגת האלופות, הרבה בעזרת טעויות רבות בחלק האחורי של התרנגולים כשבראש נמצא השוער אנטונין קינסקי.

הצ’כי שגה עם מסירה רעה בגול הראשון של הקולצ’ונרוס, וטעה בגדול עוד יותר עם “בישול” לחוליאן אלברס בשער השלישי של הקבוצה מבירת ספרד. ההלם הביא את איגור טיודור להחליף אותו במהלך חריג במיוחד כבר בדקה ה-17, כשגוליילמו ויקאריו האיטלקי עלה במקומו.

“מעולם לא ראיתי דבר כזה”, “לילה נוראי”

באנגליה כבר התייחסו לאירוע ההזוי: “מעולם לא ראיתי דבר כזה”, נכתב על ידי פיל מקנולטי פרשן ה-’BBC’, שהסביר: “זה לא רק הטעויות האלה, אלא גם ההחלטה של ​​טיודור להוריד את קינסקי מהמגרש. איזה לילה נורא עבור השוער הצעיר. אוהדי אתלטיקו מחאו לו כפיים אוהדות, אך לא בטוחים כיצד ניתן לנחם אותו. זה הרס את הביטחון העצמי שלו”.

אנטונין קינסקי מוחלף (רויטרס)

ב’דיילי מייל’ לא ריחמו גם כן: “שתי טעויות מזעזעות, קינסקי הוחלף בתוך סיוט”. ג'ו הארט, שוער הספרס לשעבר, הגיב: “הלב שלי שבור בשביל הבחור. היו לו 15 דקות נוראיות, אבל אני אפילו לא יודע מה להגיד”. הפרשן הארי במפורת’ הכריז: “ייתכן שהבחור הזה לעולם לא ישחק שוב בטוטנהאם”.