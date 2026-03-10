"הברק הכה פעמיים, עוד עלבון לסלוט"

במשחק שפתח את שמינית גמר ליגת האלופות, ליברפול נכנעה הערב (שלישי) 1:0 לגלאטסראיי באיסטנבול. חניכיו של ארנה סלוט ינסו לתקן במשחק הגומלין באנפילד בשבוע הבא ולהעפיל לשלב הבא. האתרים באנגליה לא ריחמו על הרדס.

“הברק הכה פעמיים” אמרו בדיילי מייל, כזכר להפסד 1:0 באותו מגרש בשלב הליגה של המפעל. “שחקני ליברפול ירצו לצאת מאיסטנבול, זה לא מקום שהם נהנים לשחק בו.הופעה גרועה מהחלק האחורי ועד הקדמי”.

עוד הוסיפו: “עוד עלבון לסלוט. משהו פשוט מאוד לא בסדר שם, האם זה השחקנים או המאמן, או גם וגם. כך או כך, עבודתו של ההולנדי תלויה על חוט השערה”.