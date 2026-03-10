הסיפור מאחורי התפאורה שגרמה לאוסימן לבכות

צמרמורת בטורקיה בעקבות המחווה המרגשת שגרמה לוויקטור אוסימן להתפרק רגע לפני שריקת הפתיחה מול ליברפול בליגת האלופות, כאשר אצטדיון הראמס פארק רעד מהתרגשות יוצאת דופן. אוהדי גלאטסראיי הניפו תפאורת ענק עוצרת נשימה, שהציגה את הכוכב הניגרי לצד אמו המנוחה אותה איבד בילדותו. החלוץ, שראה את דמותה של אמו מתנוססת ביציע, לא הצליח לעצור את הדמעות והתפרק בבכי מרגש אל מול עשרות האלפים.

לאחר מספר רגעים בהם דמע והתרגש, אוסימן הוא אסף את עצמו, ניגש ליציעים כשהוא מוחא כפיים בהוקרה והודה לאוהדים הטורקים שאימצו אותו ללבם. המחווה הזו מגיעה בשיאה של תקופה סוערת, כשהשמועות על עזיבה אפשרית של הכוכב את איסטנבול בקיץ הקרוב הולכות ומתגברות.

כזכור, רק בפברואר האחרון עורר אוסימן תהיות גדולות כאשר בחר שלא לחגוג שער מול יובנטוס. רבים פירשו את השקט שלו כסימן של פרידה מהמועדון, אך החלוץ מיהר להבהיר כי מדובר היה במחווה אישית בלבד. הוא הסביר כי בחר שלא לחגוג מתוך כבוד עמוק למאמנו לשעבר, לוצ'אנו ספאלטי, לו הוא חב המון בקריירה.

ויקטור אוסימן מול ליברפול (רויטרס)

לצד ההתרגשות: הדיווחים ממשיכים לצוף

למרות ההסברים על ספאלטי, הדיווחים על התעניינות מצד מועדוני פאר באירופה ממשיכים לצוף. הערב (שלישי) נראה היה שהקהל הטורקי הציג את עמדתו הברורה והתומכת בניגרי גם כדי להשאיר את אוסימון לעונה נוספת בצהוב-אדום. האם זה מה שיגרום לו לא לעזוב את איסטנבול?