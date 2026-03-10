פפ גווארדיולה התעצבן: זה באמת מה שחשוב?!

המשחק הגדול ביותר בשלב שמינית גמר ליגת האלופות יצא לדרך מחר (רביעי) ב-22:00 כשריאל מדריד תארח את מנצ’סטר סיטי למפגש ראשון מבין השתיים. לקראת המשחק הראשון בקרב על רבע הגמר, מאמן הסיטיזנס פפ גווארדיולה דיבר במסיבת עיתונאים על ההכנות, דבריו של ארבלואה מאמן היריבה, ויניסיוס ואמבפה.

“אתה חייב להתייצב מול היריבה עם כבוד אדיר”, הסביר פפ כשנשאל על התמודדות עם יריבה כמו ריאל מדריד. “צריך להסתכל להם בעיניים ולהגיד: ‘אוקיי, זה מי שאנחנו כקבוצה’ ולהראות את זה. אולי יהיה לך מזל ותעלה (שלב), אבל בשלב הבא כבר לא יהיה לך מזל. תהיה מי שאתה, וזו הדרך היחידה על הבמות הגדולות ביותר נגד הקבוצות הגדולות”.

על הכבוד ליריבה ממדריד הוסיף: “ריאל מדריד היא תמיד ריאל מדריד. אתם יודעים מה אני חושב על ריאל מדריד, אני באמת מכבד אותם”.

מאמן סיטי נשאל על טענתו של ארבלואה שאפשר תמיד לצפות להפתעות מהאנגלים. תחילה הוא הנהן ואמר בציניות “הרבה הפתעות...” אך לאחר מכן הבהיר: “לא, בכנות לא יהיו הפתעות. אני חושב שאנחנו מכירים אחד את השני, הוא מכיר אותנו. כמובן שיש כמה התאמות שאנחנו צריכים לעשות בגלל האיכות שיש להם, אבל בלי הפתעות”.

ההכנה לוויניסיוס והעצבים בשאלה על אמבפה

פפ גווארדיולה נשאל איך אפשר לשלוט בוויניסיוס במהלך המשחק וענה: “היה לנו בעבר את קייל ווקר. כמובן שהוא (ויניסיוס) איום תמידי, ננסה להישאר ביחד, במיוחד עם הכדור. ננסה לא לאבד את הכדור לעיתים קרובות, ואנחנו צריכים לנסות לשלוט בקצב ולהתחיל לרוץ”.

כשהעיתונאים התייחסו לקיליאן אמבפה הפצוע, הם שאלו את גווארדיולה על טיסתו לטיפול בפאריס והאם זה מעיד על חוסר אמון בצוות הרפואי של ריאל מדריד. בתגובה, הספרדי התעצבן: “זה באמת מה שחשוב?! אתם חושבים שהדעה שלי חשובה בנוגע להתאוששות של אמבפה?

קיליאן אמבפה (רויטרס)

“הוא לא היה בפאריס לבד דרך אגב… אתם באמת מעוניינים בדעה שלי? זה קורה, גם במועדון שלנו, כמו בכל מועדון. זה לא מזלזל באף אחד. אם לומר את האמת, אין לי מקום להביע דעה בנושא”.