ילדים א': הכובשים המצטיינים של השרון והמרכז

ביום שישי האחרון התחלנו בפרויקט הפניית זרקור על הכובשים המצטיינים בליגות של שנתון ילדים א'. הכתבה הראשונה בסדרה התמקדה בכובשים המצטיינים של הליגות הצפוניות. בכתבה זו הפוקוס מופנה לעבר הכובשים המצטיינים בליגות שרון ומרכז - שבשונה מיתר הליגות, מתפרשות על רדיוס גאוגרפי נרחב באופן משמעותי. ליגת מרכז נחשבת לליגת האיכות הגבוהה ביותר בשנתון, ליגת שרון נחשבת לליגה השניה בדירוג האיכות של הליגה. בכתבה זו נפנה זרקור לעבר חמשת הכובשים המצטיינים בכל ליגה.

שרון: סיפור הסינדרלה והבנים של שחקני העבר

ליגת שרון מאגדת בתוכה 18 קבוצות. הקצה הגאוגרפי של העיר הוא צפון ת"א - שאותו מייצגות קבוצות שלוחות הצפון של הפועל ת"א ומכבי ת"א, הקצה הצפוני של הליגה שוכן בגליל המערבי, נציגת האזור היא הפועל עכו.



סיפור הסינדרלה של הליגה מגיע ממכבי עמק חפר - מלך השערים של הליגה, אוראל מלדה, שחקן מכבי עמק חפר, כבש 21 שערים במדי קבוצתו ועוד שני שערים בארבע הופעות במדי קבוצת נערים ג' השניה של המועדון, המשחקת במחוז שרון. לאוראל מלדה זוהי עונה ראשונה בליגה בכירה. בשנתוני ילדים ג' וילדים ב' שיחק בקבוצות המועדון החדרתי, הפועל בית אליעזר, בעונה שעברה שיחק במקביל בקבוצות השניות של מכבי עמק חפר בשנתוני ילדים ב' וילדים א' - שתי הקבוצות שיחקו בליגת צפון השרון.



במקום השני בטבלת הכובשים שחקן מכבי ת"א צפון, אייל אפק - בנו של כדורגלן העבר עומרי - ששיחק ברוב הקבוצות הבכירות בישראל ורשם הופעות רבות בנבחרות ישראל, ואף שיחק בראסינג סנטנדר הספרדית לצידם של יוסי בניון ודודו אוואט. אייל אפק כבש 20 שערים ב-19 הופעות במדי קבוצתו. רק במשחק אחד העונה השחקן לא נמנה על רשימת כובשי השערים של קבוצתו, שנהנית מהמאזן הטוב בליגה.



במקום השלישי קריסטו גנדור, שחקן הפועל ת"א צפון, שכבש 16 שערים לזכות קבוצתו. השחקן הצטרף בעונה שעברה לקבוצת ילדים ב' של שלוחת הצפון של הפועל ת"א, אחרי שלוש עונות מוצלחות בשורות קבוצות מחלקת הנוער של האורתודוכסים בני יפו.



את המקום הרביעי והחמישי חולקים יחדיו שני שחקנים: ליאור מליחי (מכבי פ"ת צפון) וניאו גורן (מכבי ת"א צפון) - שכבש 13 שערים כ"א. ליאור מליחי הוא בנו של עידן - קשר עבר, ששיחק ברוב הקריירה הבוגרת בקבוצת האם, מכבי פ"ת. בהמשך שיחק גם בבית"ר ירושלים ובמ.ס אשדוד.

ליגת מרכז: המרציאנו'ס בראש הטבלה

בשונה מליגת שרון, בליגת מרכז את הרביעייה הראשונה בטבלת מלך השערים תופסים שחקנים משני מועדונים.



נציגיה של הקבוצה בעלת המאזן הטוב בליגה, מכבי ת"א דרום, הם היחידים שכבשו למעלה מ-20 שערים, שניהם נושאים את אותו שם המשפחה: גיא מרציאנו (יליד פברואר 2012), שהגיע לקבוצה בקיץ מהפועל ראשל"צ - מוליך את הטבלה עם 24 שערים, דניאל מרציאנו (יליד ינואר 2012) - שהופיע לאחרונה ארבע פעמים במדי קבוצת נערים ג', מדורג במקום השני עם 23 שערים. דניאל מרציאנו נבחן בעבר הלא רחוק בקבוצות בגרמניה.



גם למכבי חיפה שני נציגים בצמרת הגבוהה של טבלת מלך השערים של הליגה: נריה חזן כבש עד כה 18 שערים בעונתו הראשונה במכבי חיפה - שמהווה קבוצתו הרביעית, שכן השחקן החל את דרכו בקבוצת טרום א' של מכבי נווה שאנן חיפה, בשנתון ילדים ג' עבר להפועל חיפה, בשנתון ילדים ב' עבר למכבי נתניה והעונה נחת במכבי חיפה.



דוויט מנגיסטו כבש עד כה 15 שערים בעונתו השניה במכבי חיפה, אליה הגיע אחרי ארבע עונות בקבוצות החטיבה הצעירה של מכבי באר שבע.



שחקן נוסף, שכבש 15 שערים הוא מתן בליאבסקי, שחקן מכבי פ"ת דרום. שפתח את העונה עם ארבע הופעות בקבוצת נערים ג'. מתן בליאבסקי עושה דרך רצופה של שמונה עונות בקבוצות הליגה של מכבי פ"ת.