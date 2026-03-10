בברזיל טענו: ניימאר נעדר בגלל "חוסר ביטחון"

פחות מ-100 ימים נותרו לפתיחת מונדיאל 2026 וקרלו אנצ’לוטי עדיין מנסה להכריע האם ניימאר יהיה חלק מהסגל של נבחרת ברזיל לטורניר. לאחר שזימן את השחקן לסגל המורחב, המאמן האיטלקי רצה להגיע למשחק של סנטוס מול מיראסול כדי לראות אותו מקרוב, אך גילה כי ניימאר בכלל לא ישחק.

הסיבה הרשמית להיעדרות היא מתיחה בשריר שנוצרה כתוצאה מעומס אימונים. במועדון האמינו כי הכוכב יוכל לשחק לפחות מחצית, אך לאחר התייעצות בין הצוות הרפואי של המועדון לבין אנשי המקצוע של ניימאר, הוחלט שלא לסכן אותו כדי למנוע החמרה שעלולה להוביל לפציעה משמעותית יותר שתשבית אותו מהגביע העולמי.

חוסר ביטחון רגע לפני הזימון

למרות זאת, בברזיל טוענים כי מאחורי הקלעים הנסיבות הן שונות. על פי הדיווחים, ניימאר “חש חוסר ביטחון” לעלות למגרש כשאינו בשיא הכושר, במיוחד בידיעה שאנצ’לוטי צופה בו מהיציע. הוא העדיף לקחת צעד אחורה ולבצע סדרת אימוני חיזוק בחדר הכושר במקום להסתכן במשחק ליגה רגיל. בנוסף עלו תהיות לגבי תאריך המשחק – 11/3, יום הולדתה של אחותו רפאלה, כשמדובר בתאריך שבו לאורך השנים ניימאר החמיץ משחקים רבים.

ניימאר ייעדר. בגלל פציעה, חוסר ביטחון או בכלל יום הולדת? (IMAGO)

למרות חסרונו של הכוכב על הדשא, אנצ’לוטי שמר על לוח הזמנים המקורי והגיע למיראסול. בהתאחדות הברזילאית בחרו שלא לבטל את הגעת הצוות המקצועי כדי לשמור על ממלכתיות ולהימנע מיצירת מצג לפיו הנבחרת עוקבת אך ורק אחרי שחקן אחד בודד.

ניהול המצב והחשש מכל פתיחה קטנה

ההחלטה הסופית על ההיעדרות התקבלה ביום שני, לאחר שניימאר שוחח עם מאמנו והחליט לא להשתתף. לפי הסיכום בין הצוות הרפואי לסגל האישי של השחקן, הוא יזכה למנוחה מאימוני שדה במידת הצורך, כאשר המטרה כעת היא להעדיף את השתתפותו במשחקי הבית של סנטוס.

החלוץ, שיחגוג 34 לפני הטורניר בקיץ, לא שיחק במדי ברזיל מאז אוקטובר 2023. הדרך הארוכה שעבר מאז הפציעה מול אורוגוואי כללה שיקום מפרך, וכעת כל תחושת אי נעימות מעוררת דאגה בסביבה שלו. לפי הטענות בברזיל, אחת הסיבות המרכזיות היא לאור הדרישה של אנצ’לוטי לשחקנים שנמצאים ב-”100% כשירות”.

ניימאר, יודע שאנצ'לוטי מחפש שחקנים כשירים ב-100% (IMAGO)

המשחק הקריטי לזימון הקרוב

ההערכות טוענות כי ניימאר אמור להיות כשיר למשחק מול קורנתיאנס שייערך ביום ראשון הקרוב. המשך יהפוך למבחן משמעותי, מאחר ויום לאחר מכן צפוי קרלו אנצ’לוטי להודיע על הסגל למשחקי הידידות מול צרפת וקרואטיה בחלון הנבחרות הקרוב.

אין ספק כי ההיעדרות של הכוכב מהמשחק הקרוב אליו יגיע מאמן הנבחרת תהיה בעייתית, אך בברזיל מאמינים כי אם הוא ישחק בדרבי ויציג יכולת טובה, הזימון גם יגיע. כך או אחרת נראה כי הסיטואציה סביב ניימאר ונבחרת ברזיל בצומת דרכים לקראת המונדיאל הקרוב, ולשחקן יש הרבה מה להוכיח.