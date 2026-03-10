פרמין וראפיניה בהרכב של ברצלונה מול ניוקאסל

אחד המפגשים המסקרנים בשלב שמינית הגמר בליגת האלופות יתחיל בקרוב כשב-22:00 ברצלונה תתארח בסט. ג’יימס פארק אצל ניוקאסל למשחק הראשון מבין השניים. לקראת ההתמודדות, הרכבי הקבוצות פורסמו.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, רונאלד אראוחו, פאו קוברסי, ג’רארד מרטין, ז’ואאו קאנסלו, מארק ברנאל, פדרי, פרמין לופס, לאמין ימאל, ראפיניה ורוברט לבנדובסקי.

הרכב ניוקאסל: ארון רמסדייל, קיראן טריפייר, מאליק צ’יאו, דן ברן, לואיס הול, סנדרו טונאלי, ג’ואלינטון, ג’ייקוב ראמזי, אנתוני אלנגה, הארווי בארנס ו-וויליאם אוסולה.

סנדרו טונאלי (IMAGO)

מצב הקבוצות והמפגש בשלב הליגה

הקטלונים, למרות ההדחה מגביע המלך, מגיעים במומנטום חיובי. הם ניצחו בשלושת המשחקים האחרונים במסגרת הליגה הספרדית, הוסיפו 0:3 מול אתלטיקו בגומלין הגביע, ולמרות שהניצחון לא הספיק להעפלה הוא נתן רוח גבית משמעותית. האנזי פליק בחר להחליף את רוב ההתקפה מהמשחק מול בילבאו בליגה, כשפרמין לופס, ראפיניה ורוברט לבנדובסקי חזרו ל-11.

מנגד, ניוקאסל נמצאת בתקופה רעה כשהיא סופגת בצרורות, אך הצליחה במחזור הליגה האחרון לקבל אוויר לנשימה עם 1:2 מול מנצ’סטר יונייטד למרות חיסרון מספרי. כשהעונה בליגה מקרטעת, אדי האו ושחקניו ינסו להרשים באירופה כשהם מגיעים כאנדרדוג.

שתי הקבוצות כבר נפגשו העונה בביתה של ניוקאסל במסגרת המחזור הראשון בשלב הליגה, אז ברצלונה ניצחה 1:2. מרקוס רשפורד כבש צמד בדקות 58 ו-67, שער מצמק של אנתוני גורדון בדקה ה-90 לא הספיק לאנגלים.