כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
5126-5625מכבי פ"ת1
4027-3625הפועל ראשל"צ2
4028-3624מכבי הרצליה3
3728-3625הפועל ר"ג4
3528-3225מ.ס קריית ים5
3536-3625הפועל כפר שלם6
3433-2925בני יהודה7
3330-2725הפועל כפ"ס8
3332-2625הפועל רעננה9
3142-2825הפועל עפולה10
3030-3124מ.ס כפר קאסם11
2745-4125מכבי יפו12
2737-3225הפועל נוף הגליל13
2737-2725עירוני מודיעין14
2634-2525הפועל עכו15
2430-2525הפועל חדרה16

"במצב כזה מבינים שכדורגל הוא יותר מספורט"

שחקנה של מכבי פ"ת, חוסה קורטז, שיתף את ONE על תחושותיו כשחקן זר בישראל בימים אלו: "לסיטואציה השפעה רגשית. הקשר עם המועדון התחזק, אני חיובי"

|
חוסה קורטז (קרדיט: דוברות מכבי פתח-תקוה)
חוסה קורטז (קרדיט: דוברות מכבי פתח-תקוה)

שלושת הזרים של מכבי פ"ת נותרו בישראל למרות פתיחת מבצע "שאגת הארי": חוסה קורטז, סמואל אווסו ופרנק ריבולייה, כאשר עבור השניים האחרונים מדובר בעונתם השנייה בישראל. לא פשוט להיות שחקן זר בישראל בימים אלו, כאשר קורטז הקולומביאני שוחח עם ONE וסיפר על הסיטואציה.

"למצב עם האזעקות יש השפעה רגשית. בכל פעם כשהן נשמעות, אי אפשר שלא לחוש דאגה ולחשוב על בטיחותם של כולם. אלו רגעים שמזכירים לך כמה החיים יכולים להיות שבירים וכמה חשוב להישאר חזקים ולדאוג לאנשים שאתה אוהב ומעריך כל יום", הוא משתף.

"בתקופה הזו, הקשר עם חבריי לקבוצה, צוות האימון וכל אנשי המועדון הפך למיוחד עוד יותר וקרוב. הפכנו לקרובים מאוד, אנחנו תומכים אחד בשני, מדברים הרבה ודואגים אחד לשני כמו משפחה. ברגעים כאלה, אתה מבין שהכדורגל הוא הרבה יותר מספורט: זוהי קהילה שתומכת בך ונותנת לך את הכוח להמשיך הלאה", הוסיף.

חוסה קורטז (קרדיט: דוברות מכבי פתח-תקוה)חוסה קורטז (קרדיט: דוברות מכבי פתח-תקוה)

החזרה לאימונים: "היא הייתה חשובה מאוד עבורי. כדורגל הופך למרחב שבו אנחנו יכולים לנשום קצת, להתמקד במה שאנחנו אוהבים ולמצוא קצת נורמליות בתוך המצב הזה. להיות על המגרש זה משהו שעוזר לנו לנקות את הראש ולהישאר ממוקדים".

איך מתמודדים: "באופן אישי אני מנסה לשמור על גישה חיובית, להמשיך לעבוד קשה ולתת את המיטב שלי כל יום. אפילו בתקופות קשות, אני מאמין שלספורט יש את הכוח לאחד אנשים ולהביא קצת תקווה".

