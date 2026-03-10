יום שלישי, 10.03.2026 שעה 19:00
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

ב"ש תפגוש את קריית גת בשישי למשחק אימון

האדומים יערכו ניסוי כלים ראשון מאז עצירת הליגה מול מוליכת ליגה א' דרום. איסט בארץ, חזרתם של שאר הזרים תתואם רק לאחר שיהיה תאריך לחזרת הליגה

|
שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)

הפועל באר שבע תערוך בסוף השבוע ניסוי כלים ראשון מאז עצירת הליגה בעקבות המלחמה מול איראן. ביום שישי תארח הקבוצה של רן קוז’וק את מכבי קריית גת למשחק אימון בעיר.

קריית גת, שמוליכה את ליגה א’ דרום ונחשבת לעולה המסתמנת לליגה הלאומית, נמצאת בפער גדול של 18 נקודות מהמקום השני, מ.ס דימונה. השתיים כבר נפגשו העונה למשחק אימון, אז ניצחה באר שבע 3:4 במשחק קצבי.

בניגוד לבית"ר ירושלים שמתכוננת לחזרת הליגה עם סגל זרים מלא, בבאר שבע כרגע נמצא רק זר אחד – החלוץ הג’מייקני, ג’בון איסט, שחזר לישראל בימים האחרונים.

גג'בון איסט עולה לנגיחה (מרטין גוטדאמק)

במועדון ממשיכים להיות בקשר רציף עם שאר הזרים שעזבו את הארץ יממה לאחר פרוץ המלחמה, אך מדגישים כי רק לאחר שייקבע מועד רשמי לחזרת מחזור מספר 25 בליגה, יוכלו לתאם את חזרתם לישראל.

