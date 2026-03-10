הפועל ת"א תפגוש את פאריס ביום שלישי הבא

הנהלת היורוליג הודיעה היום (שלישי) על מועד חדש למשחק במסגרת המחזור ה-21 בין הפועל תל אביב לפאריס. המשחק יתקיים ב-17.3.26 בשעה 17:00 בסופיה.

כזכור, המשחק היה אמור להתקיים ביום שלישי שעבר, 3.3, אחרי שכבר נדחה פעם אחת, אך נדחה בשל פריצת המלחמה עם איראן, וכעת נקבע לו תאריך חדש.

כידוע, בעקבות המצב, החליטה הנהלת היורוליג כי משחקי הבית של האדומים ביורוליג עד לסיום העונה הסדירה יועתקו לבירת בולגריה, שם הקבוצה גם התחילה את העונה.

בהודעת המועדון ציינו כי “מחזיקי מנויי היורוליג יזוכו בסיום העונה עבור כל משחקי היורוליג שלא ישוחקו בישראל, החל ממועד חזרת המשחקים לארץ (16.12.25)”.