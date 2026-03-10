יום שלישי, 10.03.2026 שעה 18:51
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
6722-5930ארסנל1
6027-5929מנצ'סטר סיטי2
5140-5129מנצ'סטר יונייטד3
5134-3929אסטון וילה4
4834-5329צ'לסי5
4839-4829ליברפול6
4440-4429ברנטפורד7
4333-3429אברטון8
4046-4429בורנמות'9
4043-4029פולהאם10
4034-3029סנדרלנד11
3943-4229ניוקאסל12
3835-3329קריסטל פאלאס13
3736-3829ברייטון14
3148-3729לידס15
2946-3929טוטנהאם16
2843-2829נוטינגהאם פורסט17
2854-3529ווסטהאם18
1958-3229ברנלי19
1652-2230וולבס20

קייל ווקר הודיע על פרישה מנבחרת אנגליה

מגנה של ברנלי, לו 96 הופעות במדי שלושת האריות, הודיע כי לא ייקח חלק יותר בפעילות בינלאומית: "לשחק עבור אנגליה תמיד היה הכבוד הגדול ביותר"

|
קייל ווקר (רויטרס)
קייל ווקר (רויטרס)

מגנה הימני של ברנלי, קייל ווקר, הודיע ​​על פרישתו מכדורגל בינלאומי ובכך סיים ללבוש את מדיה של נבחרת אנגליה. ווקר הוא בעל 96 הופעות בנבחרת שלושת האריות וייצג את מדינתו במספר טורנירים גדולים.

השחקן בן ה-35 ערך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת הבוגרת של אנגליה בנובמבר 2011, והפך לחלק מרכזי בהגנה של אנגליה לאורך התקופה המוצלחת והמתמשכת ביותר של הנבחרת הלאומית מזה עשרות שנים.

ווקר הסביר את החלטתו ואמר: "לשחק עבור נבחרת אנגליה תמיד היה הכבוד הגדול ביותר בקריירה שלי. בכל פעם שלבשתי את החולצה, זה היה משמעותי מאוד עבורי ועבור משפחתי. אחרי הרבה מחשבה, זה מרגיש כמו הרגע הנכון להתרחק ולאפשר לדור הבא של השחקנים לצמוח".

קייל ווקר (רדאד גקייל ווקר (רדאד ג'בארה)

מחמאות מטוכל

בעוד מאמן שלושת האריות, תומאס טוכל, אמר במחווה: "אני יודע שכל אוהדי אנגליה יצטרפו אליי בברכות לקייל על קריירה בינלאומית מדהימה. למרות שעבדתי איתו רק לתקופה קצרה, תמיד הייתי מודע לכך שהוא אחד מגדולי שחקני אנגליה, שאימץ במלואו את הכבוד הגבוה ביותר של ייצוג מדינתו".

לצד הקריירה הבינלאומית שלו, ווקר נהנה מאחת מקריירות המועדונים המעוטרות ביותר של כל שחקן הגנה אנגלי בהיסטוריה האחרונה, וזכה במספר אליפויות פרמייר ליגת, אליהן הוסיף זכייה בליגת האלופות של אופ"א ובמספר רב של גביעים מקומיים. ווקר יתמקד כעת בשלב הבא בקריירת המשחק שלו בברנלי, כאשר המועדון נאבק על הימנעות מירידה לליגת המשנה.

