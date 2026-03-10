"השחקניות של נבחרת איראן בכו בעלייה למטוס"

נבחרת הנשים של איראן בכדורגל בחרה במחאה שקטה במשחק הראשון של אליפות אסיה, עם אקט של אי שירת ההמנון בצל ההתנגדות למשטר והמלחמה שעדיין מתקיימת בין המדינה שלהן לישראל וארצות הברית. בהמשך הדרך, האיראניות הודחו מהתחרות באוסטרליה והסכנה בחזרתן הביתה הציפה את עולם הספורט.

הפרשה המטלטלת מנתה הסתעפויות רבות, כאשר קריאה למתן מקלט מדיני עבור אותן שחקניות נענתה בסופו של דבר אך רק באופן חלקי על ידי שר הפנים האוסטרלי, טוני בורק, שהודיע כי הן קיבלו ויזות במסגרת התוכנית ההומניטרית של המדינה. חמש שחקניות בלבד זכו להישאר על אדמת אוסטרליה, בעוד שאר הנבחרת נאלצה להמשיך במסעה חזרה לאיראן, כאשר האוסטרלים דיווחו על דרמה נוספת של ממש בעניין.

על פי אותם דיווחים באוסטרליה, עוד שתי שחקניות ביקשו מקלט מדיני ברגע האחרון ולמעשה הצליחו להימלט, והצטרפו ליתר החמש שכבר קיבלו את הוויזות: “משרד הפנים האוסטרלי לא אישר זאת עדיין, אך נשמעו קולות על שתיים נוספות שמקבלות סיוע מגורמים רשמיים”. במקור אחר, ה-‘The Sydney Morning Herald’, נטען כי “לפחות שחקנית אחת אחרת סירבה לעלות לטיסה לפני שהמלווים דחקו בה לעלות”, וכן ש”כמה מהן בכו בעלייה למטוס”.

האוטובוס של נבחרת הנשים האיראנית (IMAGO)

בכי בשדה התעופה, באיראן הגיבו: “מחכים בזרועות פתוחות”

התיעודים משדה התעופה בסידני, שם נחתה נבחרת הנשים של איראן כיעד ביניים לפני הטיסה למדינתה, היו לא קלים לצפייה. שם, נצפו חברי הקהילה האוסטרלית-איראנית כשהם צורחים ודומעים מחלון הטרמינל, מהבהבים לנבחרת עם פנסי הטלפון, בזמן שהשחקניות יורדות לכיוון האוטובוס.

בינתיים, הציניות באיראן חוגגת. איסמעיל בקאי, דובר משרד החוץ האיראני, תקף את ארצות הברית בחשבון ה-’X’ שלו וכתב: “הם טבחו ב-165 תלמידות איראניות עם טילי טומהוק בעיר מינאב ועכשיו רוצים לקחת לנו בשבי ספורטאיות כדי 'להציל' אותן. החוצפה והצביעות מדהימות. נבחרת הנשים של איראן: אל תדאגו, איראן מחכה לכן בזרועות פתוחות. בואו הביתה”.