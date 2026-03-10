מקום 12 לשיינא וספי במקצה המשולב

שיינא וספי, נציגת ישראל היחידה במשחקי החורף הפראלימפיים בקורטינה מילאנו, התחרתה היום (שלישי) במקצה המשולב המורכב משתי תחרויות שנערכו בהפרש של 4 שעות ביניהן.

במקצה הראשון, מסלול הסופר ג'י, הגיעה שיינא למקום ה-11 בזמן של 1:28.31 דקות. את המקצה השני, מסלול הסלאלום, סיימה במקום ה-13 בזמן של 57.97 שניות. המיקום הסופי של שיינא במקצה המשולב הוא 12.

מאמנה הראשי של שיינא הוא אריק פטרסון, ולצידו ג'ייסון מור. כזכור, שיינא היא לא רק הספורטאית הפראלימפית הישראלית היחידה המשתתפת במשחקים במילאנו, אלא גם הספורטאית הראשונה והיחידה אי פעם שהתחרתה במשחקי החורף הפראלימפיים.

שיינא בת ה-24 שרגלה נקטעה אחרי תאונת דרכים קשה כשהייתה בת שלוש, נחשפה אל הסקי רק בגיל 13 באמצעות קהילת שבט פאונדיישן, וכשהבינה שהסקי עבורה הוא הרבה יותר מתחביב, החלה להתאמן בארה"ב.