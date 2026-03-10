יום שלישי, 10.03.2026 שעה 16:18
"מצבו של עופרי ארד יכול להשתנות באופן קיצוני"

סטיאווה בוקרשט מינתה מאמן חדש, מירל רדוי, ששב לקדנציה נוספת במועדון. ברומניה התייחסו להשפעה על הישראלי: "יציל שחקנים מהציפורניים של בקאלי"

עופרי ארד בסטיאווה בוקרשט (IMAGO)
עופרי ארד בסטיאווה בוקרשט (IMAGO)

מאמן חדש לעופרי ארד. מירל רדוי, שחזר לסטיאווה בוקרשט לאחר שסיים את דרכו באוניברסיטטה קראיובה, פותח קדנציה נוספת במועדון הרומני שבו גם שיחק בעבר. הקדנציה הראשונה שלו כמאמן הקבוצה הייתה בין יוני לנובמבר 2015.

לפי הדיווחים בתקשורת הרומנית, רדוי יקבל יד חופשית בניהול הסגל של סטיאווה. בתקופה האחרונה הבעלים ג’יג’י בקאלי, שתקף גם את ארד, אף הוציא מספר שחקנים מהתוכניות המקצועיות. בין השמות שנדחקו הצידה נמצאים ולאד קיריקש, דוד קיקי, שטפן טרנובאנו ואוקטביאן פופסקו.

עם זאת, הגעתו של המאמן החדש עשויה לשנות את המצב עבור אותם שחקנים על פי מה שטוענים ברומניה, וכן גם את מעמדו של ארד: “יציל אותם מציפורניו של בקאלי”. רדוי צפוי לערוך שיחות קבוצתיות וגם פגישות אישיות עם חלק מהסגל. בניגוד לצוות הקודם, הוא צפוי לקבל סמכות מלאה, בתקווה ללא התערבות.

עופרי ארד (עמרי שטיין)עופרי ארד (עמרי שטיין)

“רדוי יכול לשנות בקיצוניות את המצב של ארד”

ארד כאמור וכזכור ספג ביקורת לאחר שלושה משחקים בלבד במדי סטיאווה בוקרשט. כעת, עם מאמן חדש על הקווים, הבלם אולי יזכה לקצת יותר שקט תעשייתי כדי להתקדם מקצועית: “רדוי יכול לשנות באופן קיצוני את מצבו של הקשר הישראלי”, נכתב ברומניה.

ארד הגיע לסטיאווה בוקרשט לאחר שעבר מקייראט, כאשר המועדון הרומני צירף אותו כחיזוק לסגל. בקבוצה הקזחית, שם שיחק עם דן גלזר, הצליחו השניים לזכות באליפות המקומית ואף לעשות היסטוריה עם העפלה לליגת האלופות. סטיאווה אגב נמצאת נכון לכרגע במקום השביעי בטבלת הליגה הרומנית, עם 46 נקודות אחרי 30 מחזורים.

