ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5425-4627אתלטיקו מדריד3
5432-5027ויאריאל4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3740-3427אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3529-2327חטאפה9
3537-3027אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3241-3027ולנסיה12
3133-2727ראיו וייקאנו13
3142-3527סביליה14
3143-2827ג'ירונה15
2737-2527אלאבס16
2641-3527אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1844-1727אוביידו20

בשורה מעודדת לאוהדי ברצלונה לגבי הקאמפ נואו

עכשיו הכל שלם יותר: העירייה אישרה לקטלונים באופן רשמי לפתוח גם את היציע שהיה ריק עד כה מאחורי השער, וכעת 62 אלף אוהדים יוכלו להגיע למשחקים

|
קאמפ נואו (IMAGO)
קאמפ נואו (IMAGO)

אחרי שתי עונות וקצת בהר היהודים, הלב של ברצלונה חזר למקום שהוא שייך לו מוקדם יותר העונה, כשהקבוצה מבירת קטלוניה חזרה באופן רשמי לקאמפ נואו, אשר עובר תהליך שיפוץ, ושיחקה מול 45 אלף אוהדים. עכשיו הבלאוגרנה קיבלו חדשות טובות נוספות.

באופן רשמי, הקטלונים קיבלו מהעירייה את רישיון אכלוס C1, שבמילים פשוטות מאפשר להם לעלות ל-62 אלף צופים בקאמפ נואו. רבים שמו לב לכך שבאחד היציעים שנמצאים מאחורי השער של הקבוצה אין קהל כלל, ועכשיו זה כאמור ישתנה, כששתי הקומות הראשונות יהיו סוף סוף מלאות לחלוטין.

הופעת הבכורה של הקאמפ נואו כאצטדיון “מלא” תתרחש כבר במחזור הקרוב נגד סביליה (ראשון, 17:15, שידור ישיר בערוץ ONE) כשבאותו יום גם יתרחשו הבחירות לנשיאות במועדון, בהם ה”סוסיוס” יבחרו בין המשך כהונתו של ז’ואן לאפורטה ב-4 שנים נוספות, או בדם חדש בדמות ויקטור פונט.

סטריאנו מקפיץ בגאונות מדויקת מעל השוער

תמיד מנצחת בקאמפ נואו

מדובר בבשורה חשובה מאוד עבור קבוצתו של האנזי פליק, שמאז חזרתה הביתה לקאמפ נואו היא ניצחה את כל 11 המשחקים שהתרחשו במגרש האגדי. אמנם אין זה עדיין כתבה שמכריזה על סוף שיפוצו של האצטדיון, שצפוי להיות גמור רק במהלך 2027, אך אלו כאמור חדשות מצוינות לאוהדי בארסה.

