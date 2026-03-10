בשורה מעודדת לאוהדי ברצלונה לגבי הקאמפ נואו

אחרי שתי עונות וקצת בהר היהודים, הלב של ברצלונה חזר למקום שהוא שייך לו מוקדם יותר העונה, כשהקבוצה מבירת קטלוניה חזרה באופן רשמי לקאמפ נואו, אשר עובר תהליך שיפוץ, ושיחקה מול 45 אלף אוהדים. עכשיו הבלאוגרנה קיבלו חדשות טובות נוספות.

באופן רשמי, הקטלונים קיבלו מהעירייה את רישיון אכלוס C1, שבמילים פשוטות מאפשר להם לעלות ל-62 אלף צופים בקאמפ נואו. רבים שמו לב לכך שבאחד היציעים שנמצאים מאחורי השער של הקבוצה אין קהל כלל, ועכשיו זה כאמור ישתנה, כששתי הקומות הראשונות יהיו סוף סוף מלאות לחלוטין.

הופעת הבכורה של הקאמפ נואו כאצטדיון “מלא” תתרחש כבר במחזור הקרוב נגד סביליה (ראשון, 17:15, שידור ישיר בערוץ ONE) כשבאותו יום גם יתרחשו הבחירות לנשיאות במועדון, בהם ה”סוסיוס” יבחרו בין המשך כהונתו של ז’ואן לאפורטה ב-4 שנים נוספות, או בדם חדש בדמות ויקטור פונט.

סטריאנו מקפיץ בגאונות מדויקת מעל השוער

תמיד מנצחת בקאמפ נואו

מדובר בבשורה חשובה מאוד עבור קבוצתו של האנזי פליק, שמאז חזרתה הביתה לקאמפ נואו היא ניצחה את כל 11 המשחקים שהתרחשו במגרש האגדי. אמנם אין זה עדיין כתבה שמכריזה על סוף שיפוצו של האצטדיון, שצפוי להיות גמור רק במהלך 2027, אך אלו כאמור חדשות מצוינות לאוהדי בארסה.