יום שלישי, 10.03.2026 שעה 15:26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

ארבלואה: מבחינתי ריאל מדריד תמיד פייבוריטית

מאמן הבלאנקוס לקראת סיטי מחר ב-22:00: "אמבפה משתפר, חייבים את ויני כדי לעלות. לאפורטה? ההוא ששילם פי 4 לנגריירה?", ואלוורדה: "זה משחק מדהים"

|
אלברו ארבלואה (IMAGO)
אלברו ארבלואה (IMAGO)

זה יקרה בפעם החמישית ברציפות בנוקאאוט, אבל כמה שזה תמיד גדול ועם ציפיות רבות. ריאל מדריד תארח מחר (רביעי, 22:00) את מנצ’סטר סיטי במסגרת המשחק הראשון בשלב שמינית הגמר בליגת האלופות, כשכל צד ינסה לרשום מקדמה לקראת הגומלין בשבוע הבא באנגליה, וכדי בסופו של דבר להעפיל לשמונה האחרונות במפעל היוקרתי ביבשת.

קצת היסטוריה. אז כאמור זה המפגש החמישי בנוקאאוט, כאשר בשנה שעברה ריאל שייטה עם 3:6 בסיכום שני המפגשים, לפני שנתיים הבלאנקוס העפילו בפנדלים, לפני שלוש שנים התכולים חגגו עלייה לגמר כולל 0:4 גדול ולפני ארבע שנים אותו מהפך מטורף של ריאל עם אותו צמד של רודריגו בתוספת הזמן סידר עלייה לגמר של הלבנים.

אמבפה ייעדר, רודריגו עבר את הניתוח

מבחינה מקצועית בצד הלבן, רודריגו כמובן ייעדר אחרי שסיים את העונה ואף היום עבר את הניתוח באופן רשמי. מעבר לכך, קיליאן אמבפה, שכבש שלושער גדול במפגש נגד סיטי אשתקד, לא ישחק גם כן, כאשר גם ג’וד בלינגהאם, אלברו קאררס ודויד אלאבה לא צפויים לקחת חלק, כמו גם דני סבאיוס ואדר מיליטאו הפצועים. בצד השני, יושקו גברדיול ומתיאו קובאצ’יץ’ לא יתלבשו.

ויניסיוס משועשע באימון המסכם (IMAGO)ויניסיוס משועשע באימון המסכם (IMAGO)

הייתה קצת אופטימיות לגבי קיליאן אמבפה, אבל בסופו של דבר הוא לא עלה לכר הדשא לאימון המסכם במתחם והפור נפל. בינתיים, מאמן ריאל מדריד אלברו ארבלואה ושחקן הקבוצה, פדריקו ואלוורדה, התיישבו מול המיקרופונים כדי לדבר במסיבת העיתונאים המסורתית שיש לפני כל משחק, והם ענו על השאלות לקראת ההתמודדות המסקרנת.

ארבלואה: 

ארבלואה פתח: “יש שיפור עם הברך של אמבפה, זה מתקדם. מבחינת המשחק, תחליטו אתם מי פייבוריטית, אני בריאל מדריד ותמיד אחשוב שריאל מדריד לא נופלת מאף יריבה ועדיפה. הקבוצה שתשחק נגדנו נהדרת, נסתכל לה בלבן של העיניים. פפ גווארדיולה תמיד מצליח להפתיע, אתה כמאמן צריך לחשוב על הכל, איזה שחקנים הוא יזיז, מערך, הכל. כשאתה משחק נגד פפ אתה בא דרוך ומוכן להכל”.

המאמן עקץ את לאפורטה: “כן, המועמד לנשיאות לאפורטה, אני חושב שזה הוא שהכפיל פי ארבעה את התשלומים לנגריירה. אין לי מה להוסיף בנושא. גוטי אמר שאני מאמן קבוצה מורעלת? יש לי כבוד אליו כי הוא אגדת מועדון, אני לא כאן לבקר אף אחד על מה שהוא אומר, מקווה שאוכל לחבק אותו בקרוב. אנחנו מתרכזים במשחק אליו יש לנו מלא מוטיבציה, אני מצפה למשחק”.

שחקני ריאל מדריד באימון (IMAGO)שחקני ריאל מדריד באימון (IMAGO)

עוד מארבלואה: “ויניסיוס חשוב מאוד על הדשא, יש לנו הרבה פציעות ואנחנו חייבים אותו אם אנחנו רוצים להדיח את סיטי. אין שחקן אחד מיוחד בסיטי שסימנו, תיקו? לא יודע אם זו תוצאה טובה, אני יודע שאנחנו ריאל ונעלה לדשא כדי לנצח תמיד. אדוארדו קמאבינגה כשיר לחלוטין לקראת המפגש נגד סיטי, הוא יכול לשחק.

ואלוורדה: זה משחק מדהים, אמבפה שחקן חשוב מאוד

ואלוורדה דיבר: “זה משחק מדהים, כל שחקן חולם על משחקים כאלו. אנחנו בטוחים מאוד בעצמנו ומגיעים אחרי ניצחון, יודעים כמה זה חשוב שהקהל יהיה איתנו ויתנו לנו הכל. אעשה כל מה שאני יכול מהצד שלי. אמבפה? הוא שחקן מאוד חשוב. אנחנו צריכים להישאר מרוכזים ולתת את כל מה שיש לנו, לתת 100% בהתקפה וגם בהגנה, לרשום תוצאה טובה לקראת הגומלין”.

על כך שאמבפה ובלינגהאם הלכו לקבל טיפול בחו”ל: “אדבר בשם עצמי. יש לי הכל כאן, ריאל מדריד המועדון הטוב בעולם ועם האנשים הטובים ביותר. אני סומך על כולם פה ועל הגוף שלי. כולם כאן יעשו כל מה שהם יכולים כדי לשפר את המצב, לגרום לקהל להיות גאה בנו. צוות האימון עושה הכל גם כן, מראשון האנשים במועדון ועד לאחרון, כולם רוצים להצליח”.

אלברו ארבלואה (IMAGO)אלברו ארבלואה (IMAGO)

האורוגוואי סיכם: “נקמה? אנחנו פשוט מתרגשים ורוצים לנצח. בהפסד בשלב הליגה פתחנו טוב והם הפכו, בסוף הם שלטו גם. עבדנו קשה כדי להבין מה צריך לעשות אחרת, סיטי קבוצה נהדרת, כולם שם ברמה הכי גבוהה שיש. זו קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה ויודעת מה היא עושה, אבל אני משתדל בעקיר להתרכז בנו”.

