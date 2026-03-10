הכירו את מכונית הכביש המהירה ביותר בעולם

בעולם הרכב שבו יצרניות מתחרות ללא הרף על גבולות הביצועים, אחת השאלות המסקרנות ביותר היא מי מחזיקה בתואר המכונית המהירה בעולם. כיום אחד הדגמים המזוהים ביותר עם התואר הזה הוא ה-Bugatti Chiron Super Sport 300+ של יצרנית העל הצרפתית Bugatti, מכונית שנבנתה במטרה מוצהרת לפרוץ את גבול המהירות שנחשב במשך שנים כמעט בלתי אפשרי עבור מכונית כביש.

הסיפור החל בשנת 2019 כאשר בוגאטי ביצעה ניסוי מהירות במסלול הניסויים המפורסם Ehra‑Lessien Test Track שבגרמניה. במהלך המבחן נהג המרוצים הבריטי אנדי וולאס הצליח להגיע למהירות של כ-490 קמ״ש, ובכך הפך את המכונית המבוססת על השירון לראשונה שחוצה את מחסום ה-300 מייל לשעה – יעד שנחשב במשך שנים לפסגת ההישגים של עולם מכוניות העל.

המכונית עצמה מבוססת על פלטפורמת השירון, אך כוללת מספר שינויים הנדסיים משמעותיים שנועדו לאפשר את המהירות הקיצונית. מנוע ה-W16 בנפח 8.0 ליטרים עם ארבעה מגדשי טורבו מפיק כ-1,600 כוחות סוס, והכוח מועבר לכל ארבעת הגלגלים באמצעות תיבת הילוכים כפולת מצמדים בעלת שבעה הילוכים. שילוב זה מאפשר האצה חריגה גם בקנה מידה של מכוניות על.

הגיעה כבר בעבר ל-490 קמ"ש (מתוך האתר הרשמי)

כדי להתמודד עם מהירויות כה גבוהות, בוגאטי שינתה גם את מבנה המרכב. גרסת ה-Super Sport 300+ קיבלה גוף ארוך יותר בכ-25 סנטימטרים לעומת השירון הרגילה, תכנון המכונה “Longtail”. הארכת החלק האחורי מפחיתה מערבולות אוויר ומשפרת את היציבות במהירויות גבוהות במיוחד.

גם האווירודינמיקה של המכונית עברה התאמה מקיפה. פתחי האוויר, הדיפיוזר האחורי והכנפיים עוצבו כך שיפחיתו התנגדות אוויר וייצרו יציבות במהירויות קיצוניות. בנוסף נעשה שימוש נרחב בסיבי פחמן קלים וחזקים כדי לשמור על קשיחות מבנית תוך הפחתת משקל ככל האפשר.

נושא נוסף שהיה קריטי לפרויקט הוא הצמיגים. חברת הצמיגים הצרפתית Michelin פיתחה במיוחד עבור המכונית גרסה מחוזקת של צמיגי ה-Pilot Sport Cup 2. כל צמיג עבר בדיקות רנטגן לאחר הייצור כדי לוודא שאין בו פגמים שעלולים לגרום לכשל במהירויות קיצוניות.

איזו עוצמה בתמונה אחת (מתוך האתר הרשמי)

למרות נתון המהירות המרשים שנמדד בניסוי, המכוניות שנמכרו ללקוחות אינן מגיעות לאותה מהירות קיצונית. גרסת הייצור של ה-Super Sport 300+ מוגבלת אלקטרונית לכ-440 קמ״ש, בעיקר מטעמי בטיחות ושמירה על הצמיגים. גם כך מדובר באחת המכוניות המהירות ביותר שניתן לרכוש לשימוש על כביש ציבורי.

בוגאטי ייצרה את הדגם בסדרה מוגבלת במיוחד של 30 יחידות בלבד. כל אחת מהן הורכבה ידנית במפעל החברה בעיר Molsheim בצרפת, וכל לקוח יכול היה להתאים חלקים שונים בעיצוב הפנים והחוץ לפי טעמו האישי. המחיר ההתחלתי של הדגם עמד על כ-3.5 מיליון אירו לפני מיסים.

גם שנים לאחר קביעת השיא, גרסת ה-Chiron Super Sport 300+ נחשבת לאחת המכוניות החשובות ביותר בתולדות תעשיית הרכב. היא לא רק הדגימה את גבולות היכולת של מנוע ה-W16 המפורסם של בוגאטי, אלא גם הוכיחה עד כמה רחוק יכולה להגיע הנדסת הרכב כאשר המטרה היא אחת בלבד: להיות המכונית המהירה בעולם.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

