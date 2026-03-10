במכבי חיפה מרוצים מסדריק דון: "מניה בטוחה"

הגעתו של סדריק דון למכבי חיפה בחלון ההעברות של ינואר לוותה בציפיות גדולות, ובינתיים נראה כי הקשר נכנס לעניינים בצורה חלקה. מאז שהצטרף לירוקים מהפועל ירושלים, הוא הפך לחלק בלתי נפרד מהרוטציה של הקבוצה. עד כה רשם השחקן העונה 390 דקות משחק בליגה, לצד שער בכורה במדים הירוקים. כעת, בחיפה מצפים שהמספרים הללו ימשיכו לצמוח ככל שהעונה תתקדם והוא יתבסס יותר ויותר בהרכב.

במועדון שבעי רצון מההחלטה לצרפו ומגדירים את המהלך כאחת העסקאות המעניינות שביצעה הקבוצה לאחרונה. מדובר בהחתמה המשלבת ראייה עתידית לצד מענה נקודתי ומיידי, לא מעט בשל המצב המלחמתי בישראל בשנים האחרונות.

במכבי חיפה החליטו לצרף את דון, בין היתר, בזכות היותו שחקן מגוון המסוגל לשחק במספר עמדות. בנוסף, במועדון לקחו בחשבון שזמן ההתאקלמות שלו צפוי להיות קצר משמעותית בזכות היכרותו המוקדמת עם ליגת העל. עובדת היותו זר שמכיר את המציאות הביטחונית בארץ, כזה שלא יעזוב באזעקה הראשונה כפי שקרה עם לא מעט שחקנים אחרים בליגת העל, היוותה שיקול מכריע.

סדריק דון בפעולה (עמרי שטיין)

הקשר מרשים מאוד באימוני הקבוצה הן ברמה הטכנית והן בהיבט הפיזיולוגי. התחושה הכללית במועדון היא שמדובר בשחקן שעשוי להיות משמעותי אף יותר במשחקי הפלייאוף. "סדריק מתאקלם יפה מאוד, גם מקצועית וגם חברתית", החמיאו בחיפה. "הוא שחקן עם גישה חיובית והחברים בחדר ההלבשה אוהבים אותו מעבר להיותו שחקן מוכשר. הוא פשוט מניה בטוחה".

הקלף הטקטי של ברק בכר

מבחינה מקצועית, דון מעניק לברק בכר מגוון רחב של אפשרויות על כר הדשא. הוא יכול לתפקד בעמדה מספר 8, בעמדה מספר 10 ואף לשחק בכנף, בעיקר בצד שמאל. במשחקים האחרונים, בהיעדרם של שחקני קישור דומיננטיים דוגמת עלי מוחמד, איתן אזולאי ודולב חזיזה, תפס דון בהצלחה את העמדה במרכז השדה.

ברק בכר באימון (עמרי שטיין)

מכבי חיפה מחזקת את טייסת 101

כעת, לקראת חידוש משחקי הליגה ועם חזרתם של הפצועים לסגל, יידרש בכר למצוא לדון את המשבצת הנכונה והמדויקת ביותר עבורו. כל זאת במטרה להבטיח שהקבוצה תעמוד ביעדים שנותרו לה העונה, כשגולת הכותרת הייתה ונשארה השגת הכרטיס לאירופה דרך הליגה או דרך גביע המדינה.