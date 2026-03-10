יום שלישי, 10.03.2026 שעה 18:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

במכבי חיפה מרוצים מסדריק דון: "מניה בטוחה"

הקשר שהצטרף בינואר, צבר דקות משמעותיות ומשתלב נהדר: "בחדר ההלבשה אוהבים אותו". מה האיץ את העסקה, הגמישות הטקטית של בכר והמטרה הברורה העונה

|
סדריק דון (עמרי שטיין)
סדריק דון (עמרי שטיין)

הגעתו של סדריק דון למכבי חיפה בחלון ההעברות של ינואר לוותה בציפיות גדולות, ובינתיים נראה כי הקשר נכנס לעניינים בצורה חלקה. מאז שהצטרף לירוקים מהפועל ירושלים, הוא הפך לחלק בלתי נפרד מהרוטציה של הקבוצה. עד כה רשם השחקן העונה 390 דקות משחק בליגה, לצד שער בכורה במדים הירוקים. כעת, בחיפה מצפים שהמספרים הללו ימשיכו לצמוח ככל שהעונה תתקדם והוא יתבסס יותר ויותר בהרכב.

במועדון שבעי רצון מההחלטה לצרפו ומגדירים את המהלך כאחת העסקאות המעניינות שביצעה הקבוצה לאחרונה. מדובר בהחתמה המשלבת ראייה עתידית לצד מענה נקודתי ומיידי, לא מעט בשל המצב המלחמתי בישראל בשנים האחרונות.

במכבי חיפה החליטו לצרף את דון, בין היתר, בזכות היותו שחקן מגוון המסוגל לשחק במספר עמדות. בנוסף, במועדון לקחו בחשבון שזמן ההתאקלמות שלו צפוי להיות קצר משמעותית בזכות היכרותו המוקדמת עם ליגת העל. עובדת היותו זר שמכיר את המציאות הביטחונית בארץ, כזה שלא יעזוב באזעקה הראשונה כפי שקרה עם לא מעט שחקנים אחרים בליגת העל, היוותה שיקול מכריע.

סדריק דון בפעולה (עמרי שטיין)סדריק דון בפעולה (עמרי שטיין)

הקשר מרשים מאוד באימוני הקבוצה הן ברמה הטכנית והן בהיבט הפיזיולוגי. התחושה הכללית במועדון היא שמדובר בשחקן שעשוי להיות משמעותי אף יותר במשחקי הפלייאוף. "סדריק מתאקלם יפה מאוד, גם מקצועית וגם חברתית", החמיאו בחיפה. "הוא שחקן עם גישה חיובית והחברים בחדר ההלבשה אוהבים אותו מעבר להיותו שחקן מוכשר. הוא פשוט מניה בטוחה".

הקלף הטקטי של ברק בכר

מבחינה מקצועית, דון מעניק לברק בכר מגוון רחב של אפשרויות על כר הדשא. הוא יכול לתפקד בעמדה מספר 8, בעמדה מספר 10 ואף לשחק בכנף, בעיקר בצד שמאל. במשחקים האחרונים, בהיעדרם של שחקני קישור דומיננטיים דוגמת עלי מוחמד, איתן אזולאי ודולב חזיזה, תפס דון בהצלחה את העמדה במרכז השדה.

ברק בכר באימון (עמרי שטיין)ברק בכר באימון (עמרי שטיין)
מכבי חיפה מחזקת את טייסת 101

כעת, לקראת חידוש משחקי הליגה ועם חזרתם של הפצועים לסגל, יידרש בכר למצוא לדון את המשבצת הנכונה והמדויקת ביותר עבורו. כל זאת במטרה להבטיח שהקבוצה תעמוד ביעדים שנותרו לה העונה, כשגולת הכותרת הייתה ונשארה השגת הכרטיס לאירופה דרך הליגה או דרך גביע המדינה.

