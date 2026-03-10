יום שלישי, 10.03.2026 שעה 12:06
כדורגל עולמי

במקסיקו רשמו שז'וטה עשוי לקבל זימון לנבחרת

סערה: האתר 'אל הראלדו דפורטס' דיווח שבעקבות הפציעה של רונאלדו, מרטינס שוקל את השחקן המנוח לסגל פורטוגל, שזועמת. העורך הראשי התנצל בציניות

דיוגו ז'וטה (IMAGO)
דיוגו ז'וטה (IMAGO)

טעות עיתונאית חריגה עוררה סערה ברשתות החברתיות ובעולם הכדורגל, לאחר שאתר הספורט המקסיקני ‘אל הראלדו דפורטס’ הזכיר את השחקן המנוח דיוגו ז’וטה כאפשרות לסגל נבחרת פורטוגל.

הטעות הופיעה בכתבה שעסקה בחלון המשחקים הבינלאומי הקרוב של פיפ”א ובאפשרויות העומדות בפני המאמן רוברטו מרטינס, בעיקר במקרה של היעדרות או מגבלה פיזית של כריסטיאנו רונאלדו.

הטעות שעוררה תגובות ברשת

בטקסט שפורסם נטען כי ההתאחדות הפורטוגלית שוקלת מספר חלופות התקפיות, כולל מתן הזדמנות לגונסאלו ראמוס, ואף “בחינה של חזרתו של דיוגו ז’וטה, שנמצא במעקב לאחר בעיות פיזיות”.

דיוגו זדיוגו ז'וטה (רויטרס)

אלא שהפרט הזה משך מיד תשומת לב: ז’וטה הלך לעולמו ב-3 ביולי 2025, ולכן עצם אזכורו כאפשרות לסגל עורר גל תגובות, ביקורת ותדהמה כלפי כלי התקשורת.

חצי ההתנצלות של האתר

לאחר שהטעות הפכה לוויראלית, העורך הראשי של האתר, אדגר ולרו, פרסם הודעה בחשבון הרשתות החברתיות שלו ולקח אחריות על המקרה. בפוסט כתב כי הוא מודה על תשומת הלב שהכתבה קיבלה, והודה בטעות בטון מעט אירוני.

לדבריו, הוא אף תכנן לראיין את ז’וטה מבלי לשים לב שהכדורגלן כבר איננו בין החיים. ולרו הבטיח כי בעתיד ינהג בזהירות רבה יותר בעת פרסום מידע. הפוסט עצמו הפך במהרה לוויראלי וגרר שלל תגובות, החל מביקורת חריפה על חוסר תשומת הלב ועד תגובות הומוריסטיות מצד גולשים, כשפורטוגלים רבים כעסו.

