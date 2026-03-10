בספרד מתכננים: כדור עם שבב אלקטרוני

שינוי טכנולוגי נוסף בדרך לכדורגל הספרדי: לה ליגה מתכננת להכניס החל מהעונה הבאה כדור עם שבב אלקטרוני, כחלק מניסיון לשפר את מערכת בדיקות הנבדל ולהפוך אותה לאוטומטית לחלוטין.

נשיא הליגה, חאבייר טבאס, חשף את התוכנית במהלך הצגת ההסכם הקיבוצי הראשון לשופטים המקצועיים במדריד. לדבריו, המטרה היא להמשיך את המהפכה הטכנולוגית בכדורגל הספרדי, שהחלה עם הכנסת מערכת ה-VAR ובהמשך עם טכנולוגיית הנבדל החצי אוטומטי.

טבאס הסביר כי המהלך הבא הוא ביטול התלות בהחלטות ידניות של שופטי הווידאו: “אנחנו עובדים על יישום מערכת נבדל אוטומטית. כרגע יש מערכת חצי אוטומטית, אבל אני לא אוהב את המילה ‘חצי’. הרעיון הוא להכניס שבב בתוך הכדור, המאושר על ידי פיפ״א, שיזהה בדיוק את הרגע שבו השחקן בועט בכדור”.

הטכנולוגיה החדשה תעבוד יחד עם מערכת מצלמות מיוחדת שתותקן באצטדיונים. בניגוד לשיטה הנוכחית, שבה שופט ה-VAR צריך למצוא את הפריים המדויק של רגע המסירה לפני שהמערכת בונה את קו הנבדל, השבב יזהה באופן אוטומטי את רגע המגע בכדור וכך יקבע את נקודת הזמן המדויקת לבדיקת המהלך.

חאבייר טבאס (רויטרס)

הפתרון למחלוקות?

בשבועות האחרונים נרשמו לא מעט מחלוקות סביב החלטות נבדל בכדורגל הספרדי, בין היתר בגלל הקושי לקבוע את הפריים המדויק שממנו נמדד המהלך. לפי טבאס, הטכנולוגיה החדשה אמורה לפתור חלק גדול מהבעיות הללו.

עם זאת, לפני שהמערכת תיכנס לשימוש רשמי, עדיין יש צורך להשלים את תהליך האישור הטכנולוגי ולבחון התאמות מול יצרניות הכדורים השונות. למרות זאת, טבאס הדגיש כי מדובר באחד היעדים המרכזיים מבחינה טכנולוגית לקראת העונה הבאה.