ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5425-4627אתלטיקו מדריד3
5432-5027ויאריאל4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3740-3427אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3529-2327חטאפה9
3537-3027אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3241-3027ולנסיה12
3133-2727ראיו וייקאנו13
3142-3527סביליה14
3143-2827ג'ירונה15
2737-2527אלאבס16
2641-3527אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1844-1727אוביידו20

בספרד מתכננים: כדור עם שבב אלקטרוני

שינוי מהפכני: טבאס רוצה להפוך את מערכת זיהוי הנבדל לאוטומטית לחלוטין, בלי התערבות של שופט ה-VAR, כבר מהעונה הבאה: "השבב יזהה את רגע הבעיטה"

המערכת הנוכחית של הנבדל (צילום מסך)
המערכת הנוכחית של הנבדל (צילום מסך)

שינוי טכנולוגי נוסף בדרך לכדורגל הספרדי: לה ליגה מתכננת להכניס החל מהעונה הבאה כדור עם שבב אלקטרוני, כחלק מניסיון לשפר את מערכת בדיקות הנבדל ולהפוך אותה לאוטומטית לחלוטין.

נשיא הליגה, חאבייר טבאס, חשף את התוכנית במהלך הצגת ההסכם הקיבוצי הראשון לשופטים המקצועיים במדריד. לדבריו, המטרה היא להמשיך את המהפכה הטכנולוגית בכדורגל הספרדי, שהחלה עם הכנסת מערכת ה-VAR ובהמשך עם טכנולוגיית הנבדל החצי אוטומטי.

טבאס הסביר כי המהלך הבא הוא ביטול התלות בהחלטות ידניות של שופטי הווידאו: “אנחנו עובדים על יישום מערכת נבדל אוטומטית. כרגע יש מערכת חצי אוטומטית, אבל אני לא אוהב את המילה ‘חצי’. הרעיון הוא להכניס שבב בתוך הכדור, המאושר על ידי פיפ״א, שיזהה בדיוק את הרגע שבו השחקן בועט בכדור”.

הטכנולוגיה החדשה תעבוד יחד עם מערכת מצלמות מיוחדת שתותקן באצטדיונים. בניגוד לשיטה הנוכחית, שבה שופט ה-VAR צריך למצוא את הפריים המדויק של רגע המסירה לפני שהמערכת בונה את קו הנבדל, השבב יזהה באופן אוטומטי את רגע המגע בכדור וכך יקבע את נקודת הזמן המדויקת לבדיקת המהלך.

חאבייר טבאס (רויטרס)חאבייר טבאס (רויטרס)

הפתרון למחלוקות?

בשבועות האחרונים נרשמו לא מעט מחלוקות סביב החלטות נבדל בכדורגל הספרדי, בין היתר בגלל הקושי לקבוע את הפריים המדויק שממנו נמדד המהלך. לפי טבאס, הטכנולוגיה החדשה אמורה לפתור חלק גדול מהבעיות הללו.

שער ענק של לאמין מנצח לבארסה את בילבאו

עם זאת, לפני שהמערכת תיכנס לשימוש רשמי, עדיין יש צורך להשלים את תהליך האישור הטכנולוגי ולבחון התאמות מול יצרניות הכדורים השונות. למרות זאת, טבאס הדגיש כי מדובר באחד היעדים המרכזיים מבחינה טכנולוגית לקראת העונה הבאה.

