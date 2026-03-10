יום שלישי, 10.03.2026 שעה 10:47
ספורט אחר  >> טניס

אנדרייבה לקהל אחרי שהודחה: לכו תז***** כולכם

סערה באינדיאן וולס: האלופה בת ה-18 הודחה על ידי סיניאקובה, ביקשה מהמאמנת שלה לעזוב את היציע וקיללה את הצופים בירידה מהמגרש: "אני לא גאה בזה"

|
מירה אנדרייבה מקללת את הקהל (IMAGO)
מירה אנדרייבה מקללת את הקהל (IMAGO)

הפתעה גדולה נרשמה אמש באינדיאן וולס כאשר האלופה המכהנת, מירה אנדרייבה, הודחה לאחר הפסד לקטרינה סיניאקובה 6:4, 6:7 (5) ו-6:3 - משחק שהסתיים גם בסערה.

אנדרייבה, בת 18 בלבד, הגיעה לטורניר כמי שזכתה בו לפני פחות משנה, אך הפעם לא הצליחה לשחזר את ההצלחה. הצ’כית, שמדורגת מחוץ לטופ 40 ביחידות, אך נחשבת לאחת משחקניות הזוגות הטובות בעולם, הציגה טניס מצוין והצליחה להפוך את ההתמודדות אחרי מאבק מתיש. המערכה השנייה לבדה נמשכה 72 דקות והוכרעה בשובר שוויון, לפני שסיניאקובה השלימה את המהפך במערכה השלישית.

בסיום המשחק נרשמו רגעים טעונים במיוחד. אנדרייבה נראתה מתוסכלת מאוד, זרקה את המחבט ואף ביקשה מצוותה, כולל המאמנת קונצ'יטה מרטינס, לעזוב את היציע במהלך המשחק. כשהיא ירדה מהמגרש נראתה גם מקללת לעבר הקהל (“לכו תז***** כולכם”), שחלקו אף שרק לה בוז.

מירה אנדרייבה (IMAGO)מירה אנדרייבה (IMAGO)

“אלה דברים שאני חייבת לעבוד עליהם”

לאחר מכן הודתה הרוסיה כי אינה גאה בהתנהלות שלה: “אני לא באמת גאה בדרך שבה ניהלתי את זה, ולא בדרך שבה התנהגתי בסיום. אלה דברים שאני חייבת לעבוד עליהם”, אמרה במסיבת העיתונאים.

סיניאקובה הודתה לאחר הניצחון כי דווקא הלחץ על יריבתה עזר לה: “ידעתי שהלחץ עליה. ניסיתי פשוט ליהנות כי סוף סוף הייתי בצד שאין לו מה להפסיד. היא שחקנית מדהימה, כדי לנצח אותה צריך להילחם על כל נקודה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */