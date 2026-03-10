דקה 53: אתלטיקו - טוטנהאם 1:4

אחרי המשחק המוקדם בין גלטסאראיי לליברפול, יום המשחקים הראשון של שמינית גמר ליגת האלופות ממשיך גם בשעה זו, כשאנחנו מקבלים שני מפגשים פיקנטיים בדמות באיירן מינכן שמתארחת אצל אטאלנטה ואתלטיקו מדריד שמארחת את טוטנהאם.

אתלטיקו מדריד – טוטנהאם 1:4

פה כבר קיבלנו מפגש הרבה יותר שוויוני, יש שיאמרו כי הוא הצמוד ביותר בכל שמינית הגמר. מצד אחד של המתרס, החבורה של צ’ולו סימאונה במצב רוח מעודד אחרי שהבטיחה גמר גביע ראשון מזה 13 שנים אחרי שגברה על ברצלונה, ואף מגיעה אחרי ניצחון ליגה על יריבתה בגמר, ריאל סוסיאדד, כשמהצד השני, התרנוגלים מגיעים בסיטואציה קטסטרופלית, כשהם על סף ירידת ליגה היסטורית בפרמייר ליג, אך כבר הוכיחו העונה שליגת האלופות היא אופרה אחרת לגמרי מבחינתם.

דקה 6, שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:1: קינסקי ניסה לבעוט למעלה לאחר כדור שוער, אך החליק וסידר לאתלטיקו התקפה בתוך הרחבה, בסיומה אלבארס השאיר ליורנטה את הכדור והאחרון דייק לרשת.

דקה 14, שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:2: שוב טעות קשה בהגנת הספרס, הפעם ואן דה ואן היה זה שהחליק והשאיר את גריזמן לבד מול קינסקי, החלוץ לא התבלבל ושלח כדור חד פנימה.

דקה 16, שער! אתלטיקו מדריד כבר ב-0:3: מה קורה לטוטנהאם? טעות ענק נוספת של קינסקי בין הקורות, שניסה למסור כדור פשוט ימינה, אך פספס אותו והשאיר לאלבארס לכבוש את השער הקל בקריירה שלו.

דקה 17 – איגור טודור לא בזבז זמן והחליט להחליף את השוער שלו בחילוף חריג, ויקאריו נכנס במקום קינסקי.

דקה 22, שער! אתלטיקו מדריד חגגה 0:4: חריג! הקולוצ׳ונרוס המשיכו במכבש בלי לרחם על הלונדונים, רובין לה נורמן קפץ ראשון על ריבאונד אחרי הדיפה של ויקאריו ונגח מקרוב לרשת.

דקה 26, שער! טוטנהאם צימקה ל-4:1: התקפה טובה של התרנגולים הסתיימה במסירה של ריצ׳ארליסון אל פדרו פורו, המגן שלח כדור חד לפינה ולרשת.

אטאלנטה – באיירן מינכן 3:0

על הנייר, הרבה יגידו שהגרמנים קיבלו את ההגרלה הנוחה ביותר, אך וינסנט קומפאני יודע שאין לזלזל בחבורה של רפאל פלאדיאנו, שעשתה מהפך גדול על דורטמונד בשלב 32 האחרונות על מנת להגיע לקרב הערב. הבווארים הם בין הפייבוריטיות הגדולות ביותר להניף את התואר השנה ונמצאים בכושר נהדר, אך לפני כן הם כאמור יצטרכו לגבור על הקבוצה האיטלקית הנהדרת.

דקה 12, שער! באיירן מינכן עלתה ל-0:1: התקפה יפה של הבווארים הסתיימה עם הגבהה של גנאברי לרחבה, סטנישיץ' דחק מקרוב לרשת.

דקה 21, שער! באיירן מינכן עלתה ל-0:2: אוליסה השתחרר נהדר באגף ושלח כדור מסובב מזווית אלכסונית לפינה הרחוקה ולרשת.

דקה 25, שער! באיירן מינכן עלתה ל-0:3: אוליסה השתלט על כדור גבוה, השאיר פס נהדר לגנאברי שדהר כל הדרך אל הרשת.