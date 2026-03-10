יום שלישי, 10.03.2026 שעה 23:24
ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

דקה 63: אתלטיקו - טוטנהאם 1:5

ליגת אלופות, שמינית גמר: הקולוצ׳ונרוס מתפוצצים על התרנגולים האומללים בחגיגת שערים. קינסקי הוחלף בשער בדקה ה-17. במקביל: אטאלנטה - באיירן 4:0

|
שחקני אתלטיקו מדריד בטירוף (רויטרס)
שחקני אתלטיקו מדריד בטירוף (רויטרס)

אחרי המשחק המוקדם בין גלטסאראיי לליברפול, יום המשחקים הראשון של שמינית גמר ליגת האלופות ממשיך גם בשעה זו, כשאנחנו מקבלים שני מפגשים פיקנטיים בדמות באיירן מינכן שמתארחת אצל אטאלנטה ואתלטיקו מדריד שמארחת את טוטנהאם.

אתלטיקו מדריד – טוטנהאם 1:4

פה כבר קיבלנו מפגש הרבה יותר שוויוני, יש שיאמרו כי הוא הצמוד ביותר בכל שמינית הגמר. מצד אחד של המתרס, החבורה של צ’ולו סימאונה במצב רוח מעודד אחרי שהבטיחה גמר גביע ראשון מזה 13 שנים אחרי שגברה על ברצלונה, ואף מגיעה אחרי ניצחון ליגה על יריבתה בגמר, ריאל סוסיאדד, כשמהצד השני, התרנוגלים מגיעים בסיטואציה קטסטרופלית, כשהם על סף ירידת ליגה היסטורית בפרמייר ליג, אך כבר הוכיחו העונה שליגת האלופות היא אופרה אחרת לגמרי מבחינתם.

דקה 6, שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:1: קינסקי ניסה לבעוט למעלה לאחר כדור שוער, אך החליק וסידר לאתלטיקו התקפה בתוך הרחבה, בסיומה אלבארס השאיר ליורנטה את הכדור והאחרון דייק לרשת.

שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים עם מרקוס יורנטה (רויטרס)שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים עם מרקוס יורנטה (רויטרס)

דקה 14, שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:2: שוב טעות קשה בהגנת הספרס, הפעם ואן דה ואן היה זה שהחליק והשאיר את גריזמן לבד מול קינסקי, החלוץ לא התבלבל ושלח כדור חד פנימה.

אנטואן גריזמן ושחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (רויטרס)אנטואן גריזמן ושחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (רויטרס)
חוליאן אלבארס כובש, אנטונין קינסקי על הדשא (רויטרס)חוליאן אלבארס כובש, אנטונין קינסקי על הדשא (רויטרס)

דקה 16, שער! אתלטיקו מדריד כבר ב-0:3: מה קורה לטוטנהאם? טעות ענק נוספת של קינסקי בין הקורות, שניסה למסור כדור פשוט ימינה, אך פספס אותו והשאיר לאלבארס לכבוש את השער הקל בקריירה שלו.

חוליאן אלברס חוגג (רויטרס)חוליאן אלברס חוגג (רויטרס)

דקה 17 – איגור טודור לא בזבז זמן והחליט להחליף את השוער שלו בחילוף חריג, ויקאריו נכנס במקום קינסקי.

אנטונין קינסקי (רויטרס)אנטונין קינסקי (רויטרס)
אנטונין קינסקי מוחלף (רויטרס)אנטונין קינסקי מוחלף (רויטרס)

דקה 22, שער! אתלטיקו מדריד חגגה 0:4: חריג! הקולוצ׳ונרוס המשיכו במכבש בלי לרחם על הלונדונים, רובין לה נורמן קפץ ראשון על ריבאונד אחרי הדיפה של ויקאריו ונגח מקרוב לרשת.

רובין לה נורמאן וג׳וני קרדוסו חוגגים (רויטרס)רובין לה נורמאן וג׳וני קרדוסו חוגגים (רויטרס)
הלם בטוטנהאם (רויטרס)הלם בטוטנהאם (רויטרס)

דקה 26, שער! טוטנהאם צימקה ל-4:1: התקפה טובה של התרנגולים הסתיימה במסירה של ריצ׳ארליסון אל פדרו פורו, המגן שלח כדור חד לפינה ולרשת.

דקה 55, שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-1:5: הספרדים יצאו למתרפצת מול האין הגנה של טוטנהאם, גריזמן השאיר לאלבארס שדהר חצי מגרש עד לשער ובעט מקרוב פנימה.

אטאלנטה – באיירן מינכן 4:0

על הנייר, הרבה יגידו שהגרמנים קיבלו את ההגרלה הנוחה ביותר, אך וינסנט קומפאני יודע שאין לזלזל בחבורה של רפאל פלאדיאנו, שעשתה מהפך גדול על דורטמונד בשלב 32 האחרונות על מנת להגיע לקרב הערב. הבווארים הם בין הפייבוריטיות הגדולות ביותר להניף את התואר השנה ונמצאים בכושר נהדר, אך לפני כן הם כאמור יצטרכו לגבור על הקבוצה האיטלקית הנהדרת.

דקה 12, שער! באיירן מינכן עלתה ל-0:1: התקפה יפה של הבווארים הסתיימה עם הגבהה של גנאברי לרחבה, סטנישיץ' דחק מקרוב לרשת.

שחקני באיירן מינכן חוגגים (רויטרס)שחקני באיירן מינכן חוגגים (רויטרס)

דקה 21, שער! באיירן מינכן עלתה ל-0:2: אוליסה השתחרר נהדר באגף ושלח כדור מסובב מזווית אלכסונית לפינה הרחוקה ולרשת. 

קונארד ליימר חוגג עם מייקל אוליסה (רויטרס)קונארד ליימר חוגג עם מייקל אוליסה (רויטרס)

דקה 25, שער! באיירן מינכן עלתה ל-0:3: אוליסה השתלט על כדור גבוה, השאיר פס נהדר לגנאברי שדהר כל הדרך אל הרשת.

שחקני באיירן מינכן חוגגים (רויטרס)שחקני באיירן מינכן חוגגים (רויטרס)

דקה 52, שער! באיירן מינכן עלתה ל-0:4: התקפה מושלמת של הבווארים התחילה אצל ניקולאס ג׳קסון ונגמרה אצלו, כשהחלוץ כבש והצטרף לחגיגה. 

