תוכנית ההבראה למחלקת הנוער של עירוני אשדוד

דו"ח ראשון מצד נאמן מכבי עירוני אשדוד, עו"ד אורון קרן, לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. בעוד הקבוצה הבוגרת נלחמת על חייה בליגה א', דו"ח הנאמן חושף תמונה מעודדת ומייצבת בעבור דור העתיד של המועדון (מחלקת הנוער). עם למעלה מ-350 שחקנים פעילים ותזרים מזומנים חיובי, מחלקת הנוער של מכבי עירוני אשדוד מסומנת כעוגן המרכזי להישרדות העמותה.

בצל הליכי הפירוק והטלטלה שעוברת על עמותת מכבי עירוני אשדוד, דו"ח ראשון שהגיש הנאמן, עו"ד אורון קרן, שופך אור על הנעשה במחלקת הנוער ובבית הספר לכדורגל של המועדון. בעוד סימני השאלה מרחפים מעל עתיד המועדון, נראה כי דווקא המחלקה הצעירה היא זו שמספקת את "החמצן" הכלכלי והמקצועי הדרוש.

יש לציין כי בית המשפט המחוזי בבאר שבע אישר את הפעלת המועדון, החל מהבוגרים, דרך מחלקת הנוער ועד לבית הספר לכדורגל) עד לסיום העונה הנוכחית (2025/26), וכן אישר לבצע פרסום נדרש למכירת זכויות הניהול במועדון אשר צפוי לצאת בקרוב מאוד. "בוצעו פעולות אינטנסיביות ומעשיות כדי לשמר את פעילותה", נכתב בהחלטת בית המשפט.

המספרים מדברים: 352 שחקנים בצהוב

על פי הדו"ח, מחלקת הנוער של עירוני אשדוד היא כיום אימפריה מקומית. המחלקה מפעילה 10 קבוצות ליגה (מגיל נוער ועד טרום ב') המונות כ-230 שחקנים, אליהן מתווספים עוד כ-120 תלמידים בבית הספר לכדורגל. בסך הכל, 352 ילדים ובני נוער לובשים את המדים הצהובים מדי שבוע.

בנוסף לפן התחרותי, הנאמן מדגיש את פעילותה של "קבוצת השוויון", המשלבת שחקנים בעלי צרכים מיוחדים יחד עם עובדי ושחקני המועדון – פעילות שהוגדרה כבעלת חשיבות עליונה להמשך השימור במועדון. במכבי עירוני אשדוד, במרוצת השנים, שמו לנגד עיניהם הנושא בכדי לקרב לבבות ולחבר בין מגוון אנשים בעיר.

יציבות כלכלית תחת פירוק

הבשורה המשמעותית ביותר להורים ולשחקנים היא היציבות הכלכלית. עו"ד קרן מציין כי מחלקת הנוער היא "יחידה רווחית" שיכולה להחזיק את עצמה. בעוד שעלות העסקת העובדים במחלקה עומדת על כ-90,000 אלף שקלים בחודש, ההכנסות מתשלומי הורים בלבד מגיעות לכ-80,000 אלף שקלים.

בנוסף, הנאמן פעל להסדרת כספי סליקה מעוכבים בסך 160,000 אלף שקלים וגביית המחאות דחויות מהורים בסך 50,000 אלף שקלים, מה שמבטיח כי "אין חשש מהפעלה גירעונית" של המחלקה עד לסיום העונה ביוני 2026. כלומר, מחלקת הנוער המונה, כאמור, 352 ילד, מהנוער ועד לבית הספור לכדורגל, יכולה לפעול כסדרה, בלא חשש תזרימי.

הנאמן להורים: "הפעילות תימשך כסדרה"

כדי להרגיע את הורי השחקנים, שלח הנאמן איגרת מיוחדת המבהירה כי כוונתו היא להשלים את שנת הפעילות הנוכחית במלואה. במקביל, בית המשפט אישר לנאמן להתקשר עם רו"ח חיים וורמברנד, מומחה בליווי אגודות ספורט, כדי לגבש תזרים הפעלה שמרני שיבטיח את עתיד הילדים על המגרש.

העתיד: מכירה או העברת פעילות?

למרות האופטימיות, עתיד המחלקה לטווח הארוך תלוי במציאת רוכש. הנאמן פועל לפרסום הזמנה להצעות לרכישת פעילות העמותה. בדו"ח הודגש כי במידה ולא ימצא רוכש לכלל העמותה, תיבחן האפשרות להעביר את פעילות הנוער ובעלי המוגבלויות לעמותה אחרת, כפי שביקשה רשמת העמותות, וזאת כדי להבטיח שהדור הצעיר לא ייפגע מהקשיים של הקבוצה הבוגרת.