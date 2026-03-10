"ידעתי שיכול להיות שאהיה במציאות של עימות"

באמצע חודש פברואר הגיע לישראל איתן סולומיאני, שחקן יהודי המחזיק באזרחות אמריקאית. עם הגעתו ארצה, החל להתאמן עם מכבי הרצליה ונמצא תחת מעקב צמוד של מכבי פתח תקווה. רגע לפני סגירת החלון בליגה א', הצטרף להפועל מרמורק, מועדון מהמחוז הדרומי, לפחות עד לסיום העונה הנוכחית.

לאחר שהגיע מחיים שקטים ושלווים, ובכניסה לסביבה חדשה לחלוטין עבורו, מצא את עצמו לפתע, כמו רבים אחרים, חי תחת אזעקות, התרעות, ממ"דים ומקלטים, במציאות שאינה נעימה כלל. בהפועל מרמורק עוטפים אותו, כך גם בני משפחתו מרחוק ובני הדודים הלומדים כאן בישראל. מעבר לכך, מרגיש בטוח ושהגיע למקום הנכון ובזמן הנכון, בלי רגשות אשם.

אתה מגיע לישראל מארצות הברית ופתאום מוצא את עצמך באמצע מלחמה. התרגלת לזה?

"מאז הרגע שהגעתי לישראל, ידעתי שיש אפשרות שאמצא את עצמי חי בתוך מציאות של עימות. אני יכול לומר שמאז היום הראשון שזה התחיל ועד עכשיו לא פחדתי. אני יודע שאם אני פועל לפי ההנחיות שנשלחות אליי מאפליקציית פיקוד העורף, שום דבר לא יקרה. בנוסף, אני יודע שצה"ל וחייליו עושים כל שביכולתם כדי לשמור על כולם בטוחים".

איתן סולומיאני

“אני לא עובר את זה לבד”

מי תומך בך ומחזק אותך בימים האלה? אתה בקשר עם המשפחה שלך? הם מודאגים, או שאתם רגועים ומבינים שמדובר במצב זמני?

"למזלי, אני לא עובר את זה לבד. יש לי כמה בני דודים שלומדים בישראל והם מלווים אותי מאז היום הראשון, ככה שלא הרגשתי לבד. מעבר לזה, אני מקבל שיחות והודעות בכל יום מהמשפחה שלי שלא נמצאת בישראל ותמיד בודקת לשלומי. אני נמצא בקשר מתמיד עם המשפחה, וכולם רגועים, כי אנחנו יודעים שכל זה זמני".

איך אתה מסתגל לחיים בישראל? לעיר רחובות? להפועל מרמורק?

"מאז שהייתי ילד קטן, תמיד היה לי קשר חזק ועמוק לישראל, משום שלהיות יהודי הוא חלק גדול מהזהות שלי. רחובות היא מקום יפה ושקט ואני מאוד שמח להיות בהפועל מרמורק. מאז היום הראשון שהגעתי, הרגשתי רק שמחה ואהבה כלפי המועדון והאנשים שמרכיבים אותו. מהמנהלים ועד למאמנים ולשחקנים. כולם אנשי מקצוע ואנשים יוצאי דופן".

“זו הייתה החלטה קלה מאוד להגיע”

המעבר שלך לישראל. האם זו הייתה החלטה ברורה ומיידית, או שהיו לך היסוסים לפני שקיבלת אותה?

"עבורי, זו הייתה החלטה קלה מאוד להגיע לישראל. כפי שציינתי קודם, תמיד הרגשתי קשר עמוק למדינה ואני לא יכול להיות מאושר יותר מלהיות כאן. אני יודע שלהיות כאן זה צעד בכיוון הנכון עבור הקריירה שלי בכדורגל".

אתה ממוצא יהודי ומגיע מארצות הברית. השפה העברית. עד כמה אתה מכיר אותה, או שרק עכשיו התחלת ללמוד אותה?

"אני יודע לקרוא את רוב הדברים שאני רואה, משום שלמדתי בילדותי בבית ספר לעברית כהכנה לבר המצווה שלי. אני גם יודע את הדברים הבסיסיים שאני צריך לדעת על מגרש הכדורגל כדי לתקשר עם החברים לקבוצה, ככה שלא מדובר באישו מבחינתי".