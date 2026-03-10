יום שלישי, 10.03.2026 שעה 11:27
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4223-4222מ.ס. טירה2
3620-3222מכבי אתא ביאליק3
3629-3422מכבי נווה שאנן4
3323-3022הפועל כרמיאל5
3325-2722הפועל בית שאן6
3328-2821בני מוסמוס7
3123-2922הפועל מגדל-העמק8
3130-3322הפועל ב.א.גרבייה9
2937-2822עירוני נשר10
2730-2422צעירי אום אל פאחם11
2139-3022הפועל עראבה12
2146-2822צעירי טמרה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
936-2722הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3729-4522מ.כ. ירושלים2
3730-2822מ.ס. דימונה3
3628-4222מכבי יבנה4
3622-3621מ.כ. צעירי טירה5
3527-2722מכבי קרית מלאכי6
3028-2822שמשון תל אביב7
3034-2722בית"ר יבנה8
2931-2822מ.כ. כפ"ס9
2835-3721מכבי עירוני אשדוד10
2433-3222מ.כ. חולון ירמיהו 11
2434-2022הפועל מרמורק12
2320-1721הפועל אזור13
2236-2222הפועל הרצליה14
1945-2422הפועל ניר רמה"ש15
1540-2822בית"ר נורדיה ירושלים16

"ידעתי שיכול להיות שאהיה במציאות של עימות"

איתן סולומיאני, המגן שהגיע מארה"ב, התאמן עם מכבי הרצליה ותחת מעקב של מכבי פ"ת, מתייחס להגעתו למרמורק מליגה א' ולהסתגלות למציאות אליה נקלע

איתן סולומיאני (סהר בר אל, המדיה של הפועל מרמורק)
איתן סולומיאני (סהר בר אל, המדיה של הפועל מרמורק)

באמצע חודש פברואר הגיע לישראל איתן סולומיאני, שחקן יהודי המחזיק באזרחות אמריקאית. עם הגעתו ארצה, החל להתאמן עם מכבי הרצליה ונמצא תחת מעקב צמוד של מכבי פתח תקווה. רגע לפני סגירת החלון בליגה א', הצטרף להפועל מרמורק, מועדון מהמחוז הדרומי, לפחות עד לסיום העונה הנוכחית.

לאחר שהגיע מחיים שקטים ושלווים, ובכניסה לסביבה חדשה לחלוטין עבורו, מצא את עצמו לפתע, כמו רבים אחרים, חי תחת אזעקות, התרעות, ממ"דים ומקלטים, במציאות שאינה נעימה כלל. בהפועל מרמורק עוטפים אותו, כך גם בני משפחתו מרחוק ובני הדודים הלומדים כאן בישראל. מעבר לכך, מרגיש בטוח ושהגיע למקום הנכון ובזמן הנכון, בלי רגשות אשם.

אתה מגיע לישראל מארצות הברית ופתאום מוצא את עצמך באמצע מלחמה. התרגלת לזה?
"מאז הרגע שהגעתי לישראל, ידעתי שיש אפשרות שאמצא את עצמי חי בתוך מציאות של עימות. אני יכול לומר שמאז היום הראשון שזה התחיל ועד עכשיו לא פחדתי. אני יודע שאם אני פועל לפי ההנחיות שנשלחות אליי מאפליקציית פיקוד העורף, שום דבר לא יקרה. בנוסף, אני יודע שצה"ל וחייליו עושים כל שביכולתם כדי לשמור על כולם בטוחים".

איתן סולומיאני (סהר בר אל, המדיה של הפועל מרמורק)איתן סולומיאני (סהר בר אל, המדיה של הפועל מרמורק)

“אני לא עובר את זה לבד”

מי תומך בך ומחזק אותך בימים האלה? אתה בקשר עם המשפחה שלך? הם מודאגים, או שאתם רגועים ומבינים שמדובר במצב זמני?
"למזלי, אני לא עובר את זה לבד. יש לי כמה בני דודים שלומדים בישראל והם מלווים אותי מאז היום הראשון, ככה שלא הרגשתי לבד. מעבר לזה, אני מקבל שיחות והודעות בכל יום מהמשפחה שלי שלא נמצאת בישראל ותמיד בודקת לשלומי. אני נמצא בקשר מתמיד עם המשפחה, וכולם רגועים, כי אנחנו יודעים שכל זה זמני".

איך אתה מסתגל לחיים בישראל? לעיר רחובות? להפועל מרמורק?
"מאז שהייתי ילד קטן, תמיד היה לי קשר חזק ועמוק לישראל, משום שלהיות יהודי הוא חלק גדול מהזהות שלי. רחובות היא מקום יפה ושקט ואני מאוד שמח להיות בהפועל מרמורק. מאז היום הראשון שהגעתי, הרגשתי רק שמחה ואהבה כלפי המועדון והאנשים שמרכיבים אותו. מהמנהלים ועד למאמנים ולשחקנים. כולם אנשי מקצוע ואנשים יוצאי דופן".

איתן סולומיאני (סהר בר אל, המדיה של הפועל מרמורק)איתן סולומיאני (סהר בר אל, המדיה של הפועל מרמורק)

“זו הייתה החלטה קלה מאוד להגיע”

המעבר שלך לישראל. האם זו הייתה החלטה ברורה ומיידית, או שהיו לך היסוסים לפני שקיבלת אותה?
"עבורי, זו הייתה החלטה קלה מאוד להגיע לישראל. כפי שציינתי קודם, תמיד הרגשתי קשר עמוק למדינה ואני לא יכול להיות מאושר יותר מלהיות כאן. אני יודע שלהיות כאן זה צעד בכיוון הנכון עבור הקריירה שלי בכדורגל".

איתן סולומיאני (סהר בר אל, המדיה של הפועל מרמורק)איתן סולומיאני (סהר בר אל, המדיה של הפועל מרמורק)

אתה ממוצא יהודי ומגיע מארצות הברית. השפה העברית. עד כמה אתה מכיר אותה, או שרק עכשיו התחלת ללמוד אותה?
"אני יודע לקרוא את רוב הדברים שאני רואה, משום שלמדתי בילדותי בבית ספר לעברית כהכנה לבר המצווה שלי. אני גם יודע את הדברים הבסיסיים שאני צריך לדעת על מגרש הכדורגל כדי לתקשר עם החברים לקבוצה, ככה שלא מדובר באישו מבחינתי".

