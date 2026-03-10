יום שלישי, 10.03.2026 שעה 10:47
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4223-4222מ.ס. טירה2
3620-3222מכבי אתא ביאליק3
3629-3422מכבי נווה שאנן4
3323-3022הפועל כרמיאל5
3325-2722הפועל בית שאן6
3328-2821בני מוסמוס7
3123-2922הפועל מגדל-העמק8
3130-3322הפועל ב.א.גרבייה9
2937-2822עירוני נשר10
2730-2422צעירי אום אל פאחם11
2139-3022הפועל עראבה12
2146-2822צעירי טמרה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
936-2722הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3729-4522מ.כ. ירושלים2
3730-2822מ.ס. דימונה3
3628-4222מכבי יבנה4
3622-3621מ.כ. צעירי טירה5
3527-2722מכבי קרית מלאכי6
3028-2822שמשון תל אביב7
3034-2722בית"ר יבנה8
2931-2822מ.כ. כפ"ס9
2835-3721מכבי עירוני אשדוד10
2433-3222מ.כ. חולון ירמיהו 11
2434-2022הפועל מרמורק12
2320-1721הפועל אזור13
2236-2222הפועל הרצליה14
1945-2422הפועל ניר רמה"ש15
1540-2822בית"ר נורדיה ירושלים16

גופי הספורט קיבלו מקדמות של 25% כבר עכשיו

בהתאחדות הודיעו לקבוצות ליגה א' כי משרד התרבות והספורט העביר את הסכום ע"י החזרי אבטחה. עליהן להגיש חשבוניות, הערכות מצב ודו"ח שעות מאבטחים

|
ליגה א' (יונתן גינזבורג)
ליגה א' (יונתן גינזבורג)

משרד התרבות והספורט, בראשותו של השר מיקי זוהר, עובד במלוא המרץ הן בשגרה והן בחירום, על מנת להעניק וודאות תקציבית לפעילותיהם של גופי הספורט השונים. בהתאחדות לכדורגל קיבלו מהמשרד מקדמות בסך 25% בעבור החזרי אבטחה לקבוצות ליגה א'.

ההתאחדות לכדורגל העבירה היום (שלישי) הודעה לכלל קבוצות ליגה א' בנושא, כשהמטרה היא לייעל הנושא ולהעביר הכספים לקבוצות כמה שיותר מהר. ההתאחדות דרשה, ממי שטרם הגיש, להעביר אליה החשבוניות, הערכות המצב ודו"ח שעות המאבטחים.

בהתאחדות לכדורגל ביקשו להקדים לעשות כן מצד המועדונים, בכדי שאלו יוכלו לקבל החזר חלקי בפעימה הזו. בנוסף הדגישו כי לא יטופלו חשבוניות ללא הערכות מצב ודו"ח השעות של המאבטחים.

הליגה השלישית בטיבה (יונתן גינזבורג)הליגה השלישית בטיבה (יונתן גינזבורג)

השוני משנים קודמות

יש לציין כי משרד התרבות והספורט מוציא המקדמה כבר בחודש מרץ השנה, מה שלא נראה כמותו מזה שנים ארוכות, אם בכלל. למשרד התרבות והספורט חשוב לראות את גופי הספורט ממשיכים בפעילותיהם, תוך וודאות תקציבית לקיומם.

ממשרד התרבות והספורט נמסר: "המשרד מקיים את שגרת העבודה גם בשעת חירום ועל כן גופי הספורט קיבלו מקדמות בגובה של 25% כבר בתקופה זו, אנו נערכים לתת מענה שוטף לחודשים הבאים שיבואו".

"מדיניות השר מיקי זוהר מיום כניסתו לתפקיד הייתה לייעל ולפשט את הבירוקרטיה עבור גופי הספורט ולשמחתנו אנו רואים את המדיניות מבוצעת בשגרה ועל אחת כמה וכמה בחירום על כן יש לגופים וודאות תקציבית לקיום פעילותם", סיכמו.

