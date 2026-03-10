גופי הספורט קיבלו מקדמות של 25% כבר עכשיו

משרד התרבות והספורט, בראשותו של השר מיקי זוהר, עובד במלוא המרץ הן בשגרה והן בחירום, על מנת להעניק וודאות תקציבית לפעילותיהם של גופי הספורט השונים. בהתאחדות לכדורגל קיבלו מהמשרד מקדמות בסך 25% בעבור החזרי אבטחה לקבוצות ליגה א'.

ההתאחדות לכדורגל העבירה היום (שלישי) הודעה לכלל קבוצות ליגה א' בנושא, כשהמטרה היא לייעל הנושא ולהעביר הכספים לקבוצות כמה שיותר מהר. ההתאחדות דרשה, ממי שטרם הגיש, להעביר אליה החשבוניות, הערכות המצב ודו"ח שעות המאבטחים.

בהתאחדות לכדורגל ביקשו להקדים לעשות כן מצד המועדונים, בכדי שאלו יוכלו לקבל החזר חלקי בפעימה הזו. בנוסף הדגישו כי לא יטופלו חשבוניות ללא הערכות מצב ודו"ח השעות של המאבטחים.

הליגה השלישית בטיבה (יונתן גינזבורג)

השוני משנים קודמות

יש לציין כי משרד התרבות והספורט מוציא המקדמה כבר בחודש מרץ השנה, מה שלא נראה כמותו מזה שנים ארוכות, אם בכלל. למשרד התרבות והספורט חשוב לראות את גופי הספורט ממשיכים בפעילותיהם, תוך וודאות תקציבית לקיומם.

ממשרד התרבות והספורט נמסר: "המשרד מקיים את שגרת העבודה גם בשעת חירום ועל כן גופי הספורט קיבלו מקדמות בגובה של 25% כבר בתקופה זו, אנו נערכים לתת מענה שוטף לחודשים הבאים שיבואו".

"מדיניות השר מיקי זוהר מיום כניסתו לתפקיד הייתה לייעל ולפשט את הבירוקרטיה עבור גופי הספורט ולשמחתנו אנו רואים את המדיניות מבוצעת בשגרה ועל אחת כמה וכמה בחירום על כן יש לגופים וודאות תקציבית לקיום פעילותם", סיכמו.