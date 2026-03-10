נבחרת החירשים באולמות רשמה 1:7 על סרביה

נבחרת ישראל לחירשים בכדורגל אולמות פתחה בצורה מרשימה את אליפות אירופה הנערכת בימים אלה בעיר פורץ’ שבקרואטיה, עם ניצחון גדול 1:7 על נבחרת סרביה במשחק הפתיחה של הטורניר.

הנבחרת הגיעה לאליפות לאחר מסע מורכב במיוחד על רקע המצב הביטחוני בישראל. השחקנים שהיו בארץ יצאו ביום שישי למסע ארוך שכלל מעבר יבשתי לטאבה שבמצרים, טיסה לרומא שבאיטליה ומשם טיסת המשך לקרואטיה, בעוד שחקנים אחרים הצטרפו לנבחרת ישירות מאירופה.

אליפות אירופה לחירשים נחשבת לאחת התחרויות החשובות בענף, כאשר חמש הנבחרות שיסיימו במקומות הראשונים יזכו בכרטיס לאולימפיאדת החורף לחירשים שתתקיים בשנה הבאה.

למרות המסע הארוך והאתגרים שבדרך, שחקני הנבחרת עלו לפרקט נחושים והציגו יכולת מרשימה כבר מהדקות הראשונות. הנבחרת שלטה בקצב המשחק לכל אורכו והצליחה לתרגם את היתרון המקצועי לשבעה שערים, בדרך לניצחון גדול ופתיחה חלומית של הטורניר.

רשימת המבקיעים: טמיר קחרמונוב צמד שערים, נועם אלפרין צמד שערים, אביאל אברה שער אחד, שרון עדני שער אחד וחן ברגד שער אחד. ראש משלחת הנבחרת, תומר דרזנר, אמר לאחר הניצחון: “למרות המלחמה והקשיים החלטנו לא לוותר. עצם ההגעה לאליפות היא כבר ניצחון קטן עבורנו, ואנחנו כאן כדי לייצג את מדינת ישראל בגאווה”.