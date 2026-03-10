יום שלישי, 10.03.2026 שעה 10:44
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

רשמית: משחקי חצי גמר גביע המדינה נדחו

ההתאחדות הודיעה כי בשל המצב הביטחוני לא ניתן יהיה לקיים את ההתמודדויות בין הפועל ב"ש לבני יהודה ומכבי ת"א למכבי חיפה ומועד חדש ייקבע בהמשך

|
עידו שחר וקני סייף במאבק גובה (רדאד ג'בארה)
עידו שחר וקני סייף במאבק גובה (רדאד ג'בארה)

ההתאחדות לכדורגל הודיעה היום (שלישי) כי משחקי חצי גמר גביע המדינה שתוכננו להיערך בשבוע הבא בין הפועל באר שבע לבני יהודה ובין מכבי תל אביב למכבי חיפה, שהיו אמורים להתקיים ב-17/18.3 נדחים לנוכח המצב הביטחוני והנחיות פיקוד העורף, כשמועד חדש לקיום המשחקים ייקבע בהמשך. 

שינו זוארץ, יו"ר ההתאחדות לכדורגל, אמר: "קיווינו לקיים את משחקי חצי הגמר במועד שנקבע, אבל התמשכות מבצע 'שאגת הארי' והנסיבות הביטחוניות לא מאפשרות זאת. אנחנו שואפים לקיים את חגיגת חצאי הגמר בנוכחות עשרות אלפי האוהדים והאוהדות של הקבוצות שהעפילו למעמד היוקרתי וכאשר ביטחונם מובטח.

“נערכנו לאפשרות הזאת ולהשלכות על משחקי הליגה יחד עם מנהלת הליגות, אנחנו מתואמים מול האצטדיונים שיארחו את המשחקים וכולי תקווה כי בקרוב נכריז על המועדים החדשים בסיומה המוצלח של המערכה הצבאית והאזרחית".

