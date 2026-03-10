יום שלישי, 10.03.2026 שעה 23:15
יום שלישי, 10/03/2026, 22:00אצטדיון סט. ג’יימס פארקליגת האלופות - שמינית גמר
ברצלונה
דקה 60
0 0
שופט: מרקו גווידה
ניוקאסל
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36
מערכת ONE | 10/03/2026 22:00
הרכבים וציונים
 
 
לאמין ימאל בין שחקני ניוקאסל (רויטרס)
לאמין ימאל בין שחקני ניוקאסל (רויטרס)

בישראל אמנם לא משחקים כדורגל בגלל המלחמה מול איראן, אבל באירופה ממשיכים כרגיל, ואפילו ממשיכים בכל הכוח. אפשר לומר שה’מאני טיים’ בליגת האלופות איתנו, כאשר בשעה זו שלב שמינית הגמר נמשך עם מפגש מסקרן במיוחד בין ניוקאסל לברצלונה בסט. ג’יימס פארק.

הקבוצה מאנגליה סיימה את שלב הליגה במקום ה-12, מה שאילץ אותה להתמודד בשלב הפלייאוף. המגפייז הצליחו לנצח בשני מפגשים בקלות יתרה את קרבאח, אחרי 1:6 במשחק הראשון בחוץ ולאחר מכן 2:3 בבית, כלומר 3:9 בסיכום שני המפגשים.

מנגד, הקטלונים סיימו במקום החמישי בשלב הליגה ודילגו על שלב הפלייאוף, כשבנוסף לכם הם נהנים מהיתרון של לארח את המשחק השני. בכללי, החבורה של האנזי פליק בכושר נהדר של ארבעה ניצחונות ברציפות בכל המסגרות, על אף שאחד מהם היה 0:3 נגד אתלטיקו שלא הספיק לעלות שלב בגביע.

נזכיר, ברצלונה וניוקאסל כבר נפגשו העונה במסגרת ליגת האלופות, בשלב הליגה. המפגש הזה קרה במסגרת המחזור הראשון העונה אי שם ב-18 בספטמבר, אז הקטלונים חזרו מאנגליה אחרי 1:2, כשמרקוס רשפורד כיכב עם צמד גדול ואנתוני גורדון רק צימק לקראת הסיום.

מחצית ראשונה
סנדרו טונאלי וראפיניה משחקים באגרסיביות (רויטרס)סנדרו טונאלי וראפיניה משחקים באגרסיביות (רויטרס)
  • '36
  • החמצה
  • ראפיניה חילץ כדור על סף הרחבה ומצא את פרמין במרכזה, הקשר בעט בנגיחה והכדור היה חלש ולמרכז השער, ורמסדייל קלט אותו בקלות
  • '34
  • כרטיס צהוב
  • טונאלי היה הראשון לספוג כרטיס צהוב
הנגיחה של אוסולה עוברת ליד השער (רויטרס)הנגיחה של אוסולה עוברת ליד השער (רויטרס)
  • '26
  • החמצה
  • אלנגה הגביה לרחבה, וויליאם אוסולה הגיע ראשון עם הראש ונגח מעט מעל המשקוף. זה היה קרוב
  • '20
  • החמצה
  • ראפיניה העביר כדור רוחב, דן ברן היה לבד ברחבה וניסה להרחיק, אך הוא כמעט כבש שער עצמי. למזלו הכדור יצא רק לקרן
אלנגה בועט לשער (רויטרס)אלנגה בועט לשער (רויטרס)
  • '15
  • נבדל
  • אנתוני אלנגה קיבל כדור עומק לרחבה ושלח בעיטה חזקה לפינה שזכתה לתגובה פנטסטית מז'ואן גארסיה. למרות זאת, דגל הנבדל הונף לאחר המהלך
סנדרו טונאלי ופדרי במאבק (רויטרס)סנדרו טונאלי ופדרי במאבק (רויטרס)
  • '3
  • החמצה
  • ניוקאסל פתחה בסערה ולחצה גבוה, כדור שהורחק ננגח על ידי סנדרו טונאלי, ז'ואן גארסיה לא הגיב מספיק טוב, אך מסביבו היו שחקנים רבים וקוברסי הגיע ראשון והרחיק את הכדור שהיה בדרך לרשת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הראשי, מרקו גווידה, הוציא את ההתמודדות לדרך!
הוספת תגובה
