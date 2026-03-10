מערכת ONE
לאמין ימאל בין שחקני ניוקאסל (רויטרס)
בישראל אמנם לא משחקים כדורגל בגלל המלחמה מול איראן, אבל באירופה ממשיכים כרגיל, ואפילו ממשיכים בכל הכוח. אפשר לומר שה’מאני טיים’ בליגת האלופות איתנו, כאשר בשעה זו שלב שמינית הגמר נמשך עם מפגש מסקרן במיוחד בין ניוקאסל לברצלונה בסט. ג’יימס פארק.
הקבוצה מאנגליה סיימה את שלב הליגה במקום ה-12, מה שאילץ אותה להתמודד בשלב הפלייאוף. המגפייז הצליחו לנצח בשני מפגשים בקלות יתרה את קרבאח, אחרי 1:6 במשחק הראשון בחוץ ולאחר מכן 2:3 בבית, כלומר 3:9 בסיכום שני המפגשים.
מנגד, הקטלונים סיימו במקום החמישי בשלב הליגה ודילגו על שלב הפלייאוף, כשבנוסף לכם הם נהנים מהיתרון של לארח את המשחק השני. בכללי, החבורה של האנזי פליק בכושר נהדר של ארבעה ניצחונות ברציפות בכל המסגרות, על אף שאחד מהם היה 0:3 נגד אתלטיקו שלא הספיק לעלות שלב בגביע.
נזכיר, ברצלונה וניוקאסל כבר נפגשו העונה במסגרת ליגת האלופות, בשלב הליגה. המפגש הזה קרה במסגרת המחזור הראשון העונה אי שם ב-18 בספטמבר, אז הקטלונים חזרו מאנגליה אחרי 1:2, כשמרקוס רשפורד כיכב עם צמד גדול ואנתוני גורדון רק צימק לקראת הסיום.
מחצית שניה
'66
- ברצלונה יצאה להתקפת מעבר מכדור ארוך של קאנסלו, ראפיניה הוציא רוחב ללבנדובסקי שבעט מהרחבה, והכדור שרק ליד שערו של רמסדייל. המצב הטוב ביותר של ברצלונה
'56
- המחצית השנייה נפתחה בשליטה של ניוקאסל כמו הראשונה, אך היא עדיין לא הייתה מספיק חדה בשליש האחרון והתקשתה לפצח את הגנת הקטלונים
מחצית ראשונה
'36
- ראפיניה חילץ כדור על סף הרחבה ומצא את פרמין במרכזה, הקשר בעט בנגיחה והכדור היה חלש ולמרכז השער, ורמסדייל קלט אותו בקלות
'34
- טונאלי היה הראשון לספוג כרטיס צהוב
'26
- אלנגה הגביה לרחבה, וויליאם אוסולה הגיע ראשון עם הראש ונגח מעט מעל המשקוף. זה היה קרוב
'20
- ראפיניה העביר כדור רוחב, דן ברן היה לבד ברחבה וניסה להרחיק, אך הוא כמעט כבש שער עצמי. למזלו הכדור יצא רק לקרן
'15
- אנתוני אלנגה קיבל כדור עומק לרחבה ושלח בעיטה חזקה לפינה שזכתה לתגובה פנטסטית מז'ואן גארסיה. למרות זאת, דגל הנבדל הונף לאחר המהלך
'3
- ניוקאסל פתחה בסערה ולחצה גבוה, כדור שהורחק ננגח על ידי סנדרו טונאלי, ז'ואן גארסיה לא הגיב מספיק טוב, אך מסביבו היו שחקנים רבים וקוברסי הגיע ראשון והרחיק את הכדור שהיה בדרך לרשת
'1
- השופט הראשי, מרקו גווידה, הוציא את ההתמודדות לדרך!