לאמין ימאל בין שחקני ניוקאסל (רויטרס) לאמין ימאל בין שחקני ניוקאסל (רויטרס)

בישראל אמנם לא משחקים כדורגל בגלל המלחמה מול איראן, אבל באירופה ממשיכים כרגיל, ואפילו ממשיכים בכל הכוח. אפשר לומר שה’מאני טיים’ בליגת האלופות איתנו, כאשר בשעה זו שלב שמינית הגמר נמשך עם מפגש מסקרן במיוחד בין ניוקאסל לברצלונה בסט. ג’יימס פארק.

הקבוצה מאנגליה סיימה את שלב הליגה במקום ה-12, מה שאילץ אותה להתמודד בשלב הפלייאוף. המגפייז הצליחו לנצח בשני מפגשים בקלות יתרה את קרבאח, אחרי 1:6 במשחק הראשון בחוץ ולאחר מכן 2:3 בבית, כלומר 3:9 בסיכום שני המפגשים.

מנגד, הקטלונים סיימו במקום החמישי בשלב הליגה ודילגו על שלב הפלייאוף, כשבנוסף לכם הם נהנים מהיתרון של לארח את המשחק השני. בכללי, החבורה של האנזי פליק בכושר נהדר של ארבעה ניצחונות ברציפות בכל המסגרות, על אף שאחד מהם היה 0:3 נגד אתלטיקו שלא הספיק לעלות שלב בגביע.

נזכיר, ברצלונה וניוקאסל כבר נפגשו העונה במסגרת ליגת האלופות, בשלב הליגה. המפגש הזה קרה במסגרת המחזור הראשון העונה אי שם ב-18 בספטמבר, אז הקטלונים חזרו מאנגליה אחרי 1:2, כשמרקוס רשפורד כיכב עם צמד גדול ואנתוני גורדון רק צימק לקראת הסיום.