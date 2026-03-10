הרכבים וציונים



איסמעיל ג'קובס מול דומיניק סובוסלאי (רויטרס) איסמעיל ג'קובס מול דומיניק סובוסלאי (רויטרס)

הכדורגל בישראל בהקפאה בגלל המלחמה, אך באירופה הוא נכנס לשלבי ההכרעה, כששלב הנוקאאוט האמיתי של ליגת האלופות חוזר בשעה זו, כשאנחנו מקבלים מפגש לוהט בין גלאטסראיי לליברפול. הטורקים רוצים להשיג מקדמה ולהפתיע בביתם, האנגלים ינסו לעמוד בהר הגעש באיסטנבול.

החבורה של ארנה סלוט עוברת עונה לא פשוטה בכלל. אחרי ששנה שעברה היא זכתה בליגה האנגלית בלי יותר מדי בעיות, עכשיו היא במקום השישי בלבד בזירה המקומית, כשהיא ממש אי של חוסר יציבות. בעוד סיכויים לשמור על התואר כבר לא קיימים, הרדס ינסו ללכת על הכל בצ’מפיונס.

מהצד השני של המתרס, המארחת הערב עוברת עונה נהדרת, כשהיא מוליכה את הליגה הטורקית וגם נותנת קמפיין לא רע בליגת האלופות, כשהיא הצליחה להדיח את יובנטוס מהצ’מפיונס אחרי תצוגת תכלית במשחק הראשון בבית. אוקאן בורוק וחניכיו זוכרים זאת, ויודעים שהמפגש הערב הוא קריטי להתמודדות כולה.

אז כאמור שתי הקבוצות חוות עונות שונות מבחינת דומיננטיות, אך הפייבוריטית בשני המפגשים היא כמובן ליברפול, וזאת על אף שהיא כבר פגשה את גלאטסראיי בשלב הליגה, אז הטורקים ניצחו אותה בביתם 0:1 משער בודד של ויקטור אוסימן.