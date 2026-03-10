יום שלישי, 10.03.2026 שעה 21:21
יום שלישי, 10/03/2026, 19:45אצטדיון טלקום ארנהליגת האלופות - שמינית גמר
ליברפול
דקה 79
1 0
שופט: חסוס חיל מנסאנו
גלאטסראיי
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36
מערכת ONE | 10/03/2026 19:45
הרכבים וציונים
 
 
איסמעיל ג'קובס מול דומיניק סובוסלאי (רויטרס)
הכדורגל בישראל בהקפאה בגלל המלחמה, אך באירופה הוא נכנס לשלבי ההכרעה, כששלב הנוקאאוט האמיתי של ליגת האלופות חוזר בשעה זו, כשאנחנו מקבלים מפגש לוהט בין גלאטסראיי לליברפול. הטורקים רוצים להשיג מקדמה ולהפתיע בביתם, האנגלים ינסו לעמוד בהר הגעש באיסטנבול.

החבורה של ארנה סלוט עוברת עונה לא פשוטה בכלל. אחרי ששנה שעברה היא זכתה בליגה האנגלית בלי יותר מדי בעיות, עכשיו היא במקום השישי בלבד בזירה המקומית, כשהיא ממש אי של חוסר יציבות. בעוד סיכויים לשמור על התואר כבר לא קיימים, הרדס ינסו ללכת על הכל בצ’מפיונס.

מהצד השני של המתרס, המארחת הערב עוברת עונה נהדרת, כשהיא מוליכה את הליגה הטורקית וגם נותנת קמפיין לא רע בליגת האלופות, כשהיא הצליחה להדיח את יובנטוס מהצ’מפיונס אחרי תצוגת תכלית במשחק הראשון בבית. אוקאן בורוק וחניכיו זוכרים זאת, ויודעים שהמפגש הערב הוא קריטי להתמודדות כולה.

אז כאמור שתי הקבוצות חוות עונות שונות מבחינת דומיננטיות, אך הפייבוריטית בשני המפגשים היא כמובן ליברפול, וזאת על אף שהיא כבר פגשה את גלאטסראיי בשלב הליגה, אז הטורקים ניצחו אותה בביתם 0:1 משער בודד של ויקטור אוסימן.

מחצית שניה
  • '62
  • החלטת שופט
  • ויקטור אוסימן כבש, אך השער נפסל בשל מעורבות של שחקן גלאטסראיי, שהיה בנבדל, במהלך
בריס יילמאז מול וירג'יל ואן דייק (רויטרס)בריס יילמאז מול וירג'יל ואן דייק (רויטרס)
  • '60
  • חילוף
  • מילוש קרקז פינה את מקומו לאנדרו רוברטסון
  • '60
  • חילוף
  • חילוף כפול בליברפול: מוחמד סלאח פינה את מקומו לג'רמי פרימפונג
פלוריאן וירץ (IMAGO)פלוריאן וירץ (IMAGO)
  • '55
  • כרטיס צהוב
  • וירג'יל ואן דייק ראה את הכרטיס הצהוב
מחצית ראשונה
  • '34
  • כרטיס צהוב
  • מילוש קרקז ראה את הכרטיס הצהוב
ארנה סלוט (IMAGO)ארנה סלוט (IMAGO)
  • '23
  • החמצה
  • דווינסון סאנצ'ס הגיע להגבהה מצד שמאל ונגח נהדר, אך מאמארדשווילי התעופף והדף לקרן
  • '15
  • החמצה
  • פלוריאן וירץ ניסה בעיטה מהקצה השמאלי של הרחבה, אך ג'אקיר היה במקום
שחקני ליברפול מאוכזבים (IMAGO)שחקני ליברפול מאוכזבים (IMAGO)
שחקני גלאטסראיי חוגגים (רויטרס)שחקני גלאטסראיי חוגגים (רויטרס)
מריו למינה חוגג עם החברים (רויטרס)מריו למינה חוגג עם החברים (רויטרס)
  • '6
  • שער
  • שער! גלאטסראיי עלתה ל-0:1: אוסימן הגיע ראשון לכדור קרן שהוגבה מצד שמאל ונגח לעברו של מריו למינה, שנגח פנימה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט חסוס חיל מנסאנו שרק לפתיחת ההתמודדות!
