יום שלישי, 10.03.2026 שעה 19:39
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
62%704-7558ריטאס וילנה1
50%507-4816פרומיתאס2
43%579-5657היידלברג3
33%467-4686לגיה ורשה4
 בית 2 
75%661-7238אלבה ברלין1
75%695-7008שאלון2
22%780-7289נימבורק3
17%544-4866סבאח באקו4
 בית 3 
100%679-7949חובנטוד בדאלונה1
50%524-5396שולה2
44%738-7359הפועל חולון3
0%542-4416בורסאספור4
 בית 4 
75%632-7048טנריפה1
50%681-6748טופאש בורסה2
43%554-5267טראפני שארק3
33%543-5096בני הרצליה4
 בית 5 
75%649-7068גלאטסראיי1
44%713-7239וירצבורג2
38%674-6608טרייסטה3
17%522-4526איגוקאה4
 בית 6 
88%584-6708א.א.ק. אתונה1
50%439-4516סולנוקי אולאי2
50%467-4616לוויצה פטריוטי3
17%480-4116ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
88%591-7318מלאגה1
67%504-4926מרסין2
25%700-6138קרדיצה3
0%556-4866אוסטנד4
 בית 8 
88%566-6568גראן קנאריה1
50%628-6808לה מאן2
50%462-4696סובוטיקה ספרטק3
17%553-4296בנפיקה ליסבון4

רבע 3, 03:29: הפועל חולון - גלאטסראיי 54:47

ליגת האלופות של פיב"א, שמינית גמר: במשחק לפרוטוקול בלבד, הקבוצה הישראלית נקלעה לפיגור מוקדם, אך השכילה לחזור לעניינים בהובלת מקריי וסאנוגו

|
ג'ורדן מקריי (לילך וויס-רוזנברג)
ג'ורדן מקריי (לילך וויס-רוזנברג)

המלחמה נגד איראן בעיצומה, ובזמן שכל הספורט הישראלי מוקפא, וכך גם הקבוצות השונות, הראשונה לשחק היא הפועל חולון, שפוגשת בשעה זו בסמוקוב את גלאטסראיי במסגרת המחזור הרביעי של שלב שמינית הגמר של ליגת האלופות של פיב”א.

אצל הסגולים, כמו בשאר הקבוצות הישראליות, שחקנים רבים מפוזרים בעולם וזה לא היה פשוט מבחינתם להביא את כולם לפרקט הערב. אקסבייר מנפורד וג’ורדן מקריי הגיעו מארצות הברית, כשדמיון רוסר, אדאמה סאנוגו ודרין גרין ג'וניור חברו מבלגרד, שם נמצאים שאר הזרים של ליגת ווינר סל.

זה למעשה המשחק הראשון של חולוניה מאז ה-21 בפברואר, אז היא הפסידה 89:83 להפועל תל אביב במסגרת ליגת ווינר סל. המועדון התאכזב מה-BCL, שלא נענה לבקשתו לדחות את המשחק בשל המצב, כשעל אף שהוא לפרוטוקול בלבד, הסגולים יעלו על הפרקט במטרה לייצג את המדינה בכבוד.

רבע ראשון: 14:22 לגלאטסראיי

חמישיית הפועל חולון: יאיר קרביץ, אקסבייר מנפורד, דמיון רוסר, ליאור קררה ואדאמה סאנוגו.

חמישיית גלאטסראיי: ג’יימס פאלמר ג’וניור, פביאן ווייט ג’וניור, קן קורקמז, ג׳ון פטרוצ׳לי ופרדי גילספי.

פטרוצ’לי פתח טוב עבור החבורה הטורקית, בעוד אצל חולון בלט סאנוגו. וייט נכנס לעניינים, וחמש נקודות רצופות שלו קבעו יתרון 4:12 לאורחת. שלשה נוספת של הטורקים קבעה יתרון דו ספרתי בשלב מוקדם של המשחק ובעקבות כך מאמן הקבוצה הישראלית לקח פסק זמן כדי לגבר עם שחקניו. קרביץ קלע את השלשה הראשונה של קבוצתו והוריד לחד ספרתי, 12:20. בסיום הרבע זה 14:22.

רבע שני: 33:37 לגלאטסראיי

חולון פתחה טוב יותר את הרבע בהובלת מקריי ודארין גרין, ויחד עם הגנה טובה צימקה את הפער לארבע בלבד, 25:27 לזכות יריבתה. מקריי השווה את התוצאה לאחר מהלך אופייני. סאנוגו הפך את התוצאה והעלה את המארחים ליתרון. שש נקודות רצופות של ג’ון מיקס העבירו את ההובלה לזכות גלאטסראיי, שירדה לחדרי ההלבשה ביתרון 33:37.

רבע שלישי:

מיקס העלה את מאזן הנקודות שלו לדו ספרתי והעלה גם את ההפרש של קבוצתו. צמד הישראלים עידן זלמנסון ונתנאל ארצי קלעו חמש נק’ רצופות על מנת לצמק את הפער.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */