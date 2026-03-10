רבע 3, 03:29: הפועל חולון - גלאטסראיי 54:47

המלחמה נגד איראן בעיצומה, ובזמן שכל הספורט הישראלי מוקפא, וכך גם הקבוצות השונות, הראשונה לשחק היא הפועל חולון, שפוגשת בשעה זו בסמוקוב את גלאטסראיי במסגרת המחזור הרביעי של שלב שמינית הגמר של ליגת האלופות של פיב”א.

אצל הסגולים, כמו בשאר הקבוצות הישראליות, שחקנים רבים מפוזרים בעולם וזה לא היה פשוט מבחינתם להביא את כולם לפרקט הערב. אקסבייר מנפורד וג’ורדן מקריי הגיעו מארצות הברית, כשדמיון רוסר, אדאמה סאנוגו ודרין גרין ג'וניור חברו מבלגרד, שם נמצאים שאר הזרים של ליגת ווינר סל.

זה למעשה המשחק הראשון של חולוניה מאז ה-21 בפברואר, אז היא הפסידה 89:83 להפועל תל אביב במסגרת ליגת ווינר סל. המועדון התאכזב מה-BCL, שלא נענה לבקשתו לדחות את המשחק בשל המצב, כשעל אף שהוא לפרוטוקול בלבד, הסגולים יעלו על הפרקט במטרה לייצג את המדינה בכבוד.

רבע ראשון: 14:22 לגלאטסראיי

חמישיית הפועל חולון: יאיר קרביץ, אקסבייר מנפורד, דמיון רוסר, ליאור קררה ואדאמה סאנוגו.

חמישיית גלאטסראיי: ג’יימס פאלמר ג’וניור, פביאן ווייט ג’וניור, קן קורקמז, ג׳ון פטרוצ׳לי ופרדי גילספי.

פטרוצ’לי פתח טוב עבור החבורה הטורקית, בעוד אצל חולון בלט סאנוגו. וייט נכנס לעניינים, וחמש נקודות רצופות שלו קבעו יתרון 4:12 לאורחת. שלשה נוספת של הטורקים קבעה יתרון דו ספרתי בשלב מוקדם של המשחק ובעקבות כך מאמן הקבוצה הישראלית לקח פסק זמן כדי לגבר עם שחקניו. קרביץ קלע את השלשה הראשונה של קבוצתו והוריד לחד ספרתי, 12:20. בסיום הרבע זה 14:22.

רבע שני: 33:37 לגלאטסראיי

חולון פתחה טוב יותר את הרבע בהובלת מקריי ודארין גרין, ויחד עם הגנה טובה צימקה את הפער לארבע בלבד, 25:27 לזכות יריבתה. מקריי השווה את התוצאה לאחר מהלך אופייני. סאנוגו הפך את התוצאה והעלה את המארחים ליתרון. שש נקודות רצופות של ג’ון מיקס העבירו את ההובלה לזכות גלאטסראיי, שירדה לחדרי ההלבשה ביתרון 33:37.

רבע שלישי:

מיקס העלה את מאזן הנקודות שלו לדו ספרתי והעלה גם את ההפרש של קבוצתו. צמד הישראלים עידן זלמנסון ונתנאל ארצי קלעו חמש נק’ רצופות על מנת לצמק את הפער.