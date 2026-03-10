יום שלישי, 10.03.2026 שעה 09:44
שונות  >> היחס החם

פייבוריטית: יחס של פי 2.05 לניצחון של ברצלונה

הקטלונים עדיפים לפי מומחי ה-Winner אצל ניוקאסל, שמקבלת פי 2.75 לניצחון שלה, פי 3.85 על תיקו. וגם: היחסים לליברפול, באיירן מינכן ואתלטיקו

|
מרקוס רשפורד בועט (IMAGO)
מרקוס רשפורד בועט (IMAGO)

בישראל יש מלחמה ואין משחקים, אבל באירופה ממשיכים בכל הכוח ואפשר לומר רשמית שליגת האלופות נכנסת למאני טיים שלה הערב (שלישי), כשיתחילו להם ארבעה מתוך שמונה מפגשים בשלב שמינית הגמר. ניוקאסל – ברצלונה, גלאטסראיי – ליברפול, אטאלנטה – באיירן מינכן ואתלטיקו מדריד – טוטנהאם.

לשליחת טופס 'ווינר' לחצו כאן.

ניוקאסל אנדרדוג נגד ברצלונה והקבוצה מאנגליה בבית שלה זוכה ליחס של פי 2.75 לניצחון שלה, כאשר מהצד השני הקטלונים, שכבר ניצחו בסנט ג’יימס פארק העונה, מקבלים יחס של פי 2.05 לניצחון שלהם. היחס על תיקו שישאיר הכל פתוח לגומלין עומד על פי 3.85.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

בטורקיה, גלאטסראיי תנסה להפתיע את ליברפול ומקבלת יחס די גדול של פי 4 לניצחון שלה, כאשר מהצד השני אלופת אנגליה מקבלת יחס של פי 1.65 לניצחון שלה במגרש חוץ לא קל בכלל. היחס על תיקו בהתמודדות באיסטנבול עומד על פי 3.85.

ארנה סלוט (IMAGO)ארנה סלוט (IMAGO)

הפייבוריטית הגדולה של היום הזה היא באיירן מינכן על פי המומחים, כאשר היא מקבלת פי 1.50 לניצחון שלה אצל אטאלנטה. האיטלקים זוכים ליחס של פי 4.50 לניצחון שלהם, והיחס על תיקו באצטדיון באיטליה, שגם כן יהיה די מפתיע, עומד על פי 4.50.

וינסנט קומפני (רויטרס)וינסנט קומפני (רויטרס)

לסיום, אמנם טוטנהאם סיימה רביעית בשלב הליגה, אבל אתלטיקו לפי המומחים פייבוריטית ומקבלת יחס של פי 1.65 לניצחון שלהם בבית. היחס על התרנגולים, שעוברים עונה רעה בליגה, הוא פי 4.50, כאשר היחס על תוצאת תיקו במטרופוליטנו הוא פי 3.45.

