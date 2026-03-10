בעקבות המלחמה: קנדי ביקש לעזוב את גליל

המצב בישראל עקב מבצע שאגת הארי משפיע, כמובן, על השחקנים הזרים של הקבוצות בליגת ווינר. כלל הזרים בליגה נמצאים בחו"ל ויש כאלה שכבר מתבטאים שאינם רוצים לחזור לישראל.

הגארד/פורוורד של הפועל גליל עליון, די ג'יי קנדי, כבר הודיע לקבוצה מהצפון כי הוא מעוניין להשתחרר. בשלב זה המועדון עוד לא החליט האם להיענות לבקשתו.

קנדי (36, 1.98) חתם בגליל בסוף נובמבר, לקדנציה רביעית בקבוצה. העונה הוא העמיד ממוצעים של 11.2 נקודות, 7.8 ריבאונדים, 1.4 אסיסטים ומדד של 14.9, ב-29.7 דקות בתשעת המשחקים בהם שיחק בליגה.

די ג' קנדי עולה לזריקה (רועי כפיר)

הקבוצה מנסה לחזור ל”שגרה”

שחקני הקבוצה הישראלים התאמנו עד כה אימוני כושר אישיים בלבד, בשל המצב באזור. הבוקר גליל תחזור להתאמן בכפר בלום. באולם ישנם שני מקלטים. הזרים נמצאים באירופה וקיבלו תכנית אימונים אישית.

"המצב פה לא נעים בכלל”, אמרו במועדון. "אווירת מלחמה כל הזמן. קולות נפץ בכל משך היום, גם מתקיפות צה''ל וגם מחיזבאללה. נקווה שהשקט יחזור מהר".