יום שלישי, 10.03.2026 שעה 09:46
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

בעקבות המלחמה: קנדי ביקש לעזוב את גליל

בשל המצב הביטחוני, השחקן הזר של הצפוניים לא מעוניין להמשיך במועדון, שכרגע לא משחרר אותו. הקבוצה חוזרת הבוקר להתאמן בארץ עם הישראלים בלבד

|
די ג' קנדי עולה לסל (רועי כפיר)
די ג' קנדי עולה לסל (רועי כפיר)

המצב בישראל עקב מבצע שאגת הארי משפיע, כמובן, על השחקנים הזרים של הקבוצות בליגת ווינר. כלל הזרים בליגה נמצאים בחו"ל ויש כאלה שכבר מתבטאים שאינם רוצים לחזור לישראל. 

הגארד/פורוורד של הפועל גליל עליון, די ג'יי קנדי, כבר הודיע לקבוצה מהצפון כי הוא מעוניין להשתחרר. בשלב זה המועדון עוד לא החליט האם להיענות לבקשתו. 

קנדי (36, 1.98) חתם בגליל בסוף נובמבר, לקדנציה רביעית בקבוצה. העונה הוא העמיד ממוצעים של 11.2 נקודות, 7.8 ריבאונדים, 1.4 אסיסטים ומדד של 14.9, ב-29.7 דקות בתשעת המשחקים בהם שיחק בליגה.

די גדי ג' קנדי עולה לזריקה (רועי כפיר)

הקבוצה מנסה לחזור ל”שגרה”

שחקני הקבוצה הישראלים התאמנו עד כה אימוני כושר אישיים בלבד, בשל המצב באזור. הבוקר גליל תחזור להתאמן בכפר בלום. באולם ישנם שני מקלטים. הזרים  נמצאים באירופה וקיבלו תכנית אימונים אישית.

"המצב פה לא נעים בכלל”, אמרו במועדון. "אווירת מלחמה כל הזמן. קולות נפץ בכל משך היום, גם מתקיפות צה''ל וגם מחיזבאללה. נקווה שהשקט יחזור מהר". 

