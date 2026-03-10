יום שלישי, 10.03.2026 שעה 09:45
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5425-4627אתלטיקו מדריד3
5432-5027ויאריאל4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3740-3427אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3529-2327חטאפה9
3537-3027אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3241-3027ולנסיה12
3133-2727ראיו וייקאנו13
3142-3527סביליה14
3143-2827ג'ירונה15
2737-2527אלאבס16
2641-3527אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1844-1727אוביידו20

"ברצלונה למדה את הלקח מאתלטיקו בגביע"

הקטלונים מבינים את חשיבות המשחק הראשון מול ניוקאסל ב-22:00. פדרי, פרמין וראפיניה יפתחו, גם לבנדובסקי אמור לעלות ב-11 ועשוי לשבור שיא של מסי

|
שחקני ברצלונה באימון (רויטרס)
שחקני ברצלונה באימון (רויטרס)

בצל סערת הבחירות בברצלונה ומלחמת הגרסאות בין ז’ואן לאפורטה וצ’אבי בנוגע לליאו מסי, הקטלונים מנסים להישאר ממוקדים במטרה המרכזית: ליגת האלופות. הערב (שלישי, 22:00) הקבוצה של האנסי פליק תתארח אצל ניוקאסל יונייטד במשחק הראשון בשמינית הגמר.

הקטלונים מגיעים כפייבוריטים, אך יודעים שהמשימה באנגליה לא תהיה פשוטה. בספטמבר כבר ניצחו 1:2 בסנט ג'יימס פארק, אז עם צמד של מרקוס רשפורד, בעוד לאמין ימאל כלל לא שיחק בשל פציעה. למרות זאת, בברצלונה מודעים לכך שהמשחק הראשון עשוי להכריע רבות לקראת הגומלין בקאמפ נואו.

“הבלאוגרנה למדו את הלקח מהמפגש עם אתלטיקו בגביע", נכתב בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’ עם דגש על חשיבות המשחק הראשון. כזכור, בארסה הובסה 4:0 במשחק הראשון מול הקולצ’ונרוס ולבסוף לא הצליחה למחוק את זה בגומלין. הפעם, הקבוצה של פליק לא רוצה למצוא את עצמה בבור.

הכוכבים חוזרים

בברצלונה יחסרו מספר שחקנים משמעותיים. ז'ול קונדה ואלחנדרו באלדה פצועים בהגנה, וגם פרנקי דה יונג ייעדר מהקישור. אחרי שפליק לא פתח עם מספר כוכבים מול אתלטיק בילבאו, הפעם פדרי, פרמין לופס וראפיניה יפתחו.

פדרי (IMAGO)פדרי (IMAGO)

בחלק הקדמי אמור לפתוח רוברט לבנדובסקי, שחזר לאחרונה עם מסיכה בעקבות שבר באזור העין שספג מול ויאריאל. אם הפולני יכבוש, הוא יגיע ל-41 קבוצות שונות מולן הבקיע בליגת האלופות – שיא שיעקוף את ליאו מסי. לבנדובסקי, השלישי בטבלת הכובשים של המפעל עם 107 שערים, נמצא מאחורי כריסטיאנו רונאלדו (140) והפרעוש (128).

שער ענק של לאמין מנצח לבארסה את בילבאו

בהתקפה ישחק כמובן גם לאמין ימאל, שנמצא בכושר מצוין. פראן טורס עשוי להישאר על הספסל בפתיחה לאחר שמונה משחקים ללא שער.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */