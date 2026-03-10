"ברצלונה למדה את הלקח מאתלטיקו בגביע"

בצל סערת הבחירות בברצלונה ומלחמת הגרסאות בין ז’ואן לאפורטה וצ’אבי בנוגע לליאו מסי, הקטלונים מנסים להישאר ממוקדים במטרה המרכזית: ליגת האלופות. הערב (שלישי, 22:00) הקבוצה של האנסי פליק תתארח אצל ניוקאסל יונייטד במשחק הראשון בשמינית הגמר.

הקטלונים מגיעים כפייבוריטים, אך יודעים שהמשימה באנגליה לא תהיה פשוטה. בספטמבר כבר ניצחו 1:2 בסנט ג'יימס פארק, אז עם צמד של מרקוס רשפורד, בעוד לאמין ימאל כלל לא שיחק בשל פציעה. למרות זאת, בברצלונה מודעים לכך שהמשחק הראשון עשוי להכריע רבות לקראת הגומלין בקאמפ נואו.

“הבלאוגרנה למדו את הלקח מהמפגש עם אתלטיקו בגביע", נכתב בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’ עם דגש על חשיבות המשחק הראשון. כזכור, בארסה הובסה 4:0 במשחק הראשון מול הקולצ’ונרוס ולבסוף לא הצליחה למחוק את זה בגומלין. הפעם, הקבוצה של פליק לא רוצה למצוא את עצמה בבור.

הכוכבים חוזרים

בברצלונה יחסרו מספר שחקנים משמעותיים. ז'ול קונדה ואלחנדרו באלדה פצועים בהגנה, וגם פרנקי דה יונג ייעדר מהקישור. אחרי שפליק לא פתח עם מספר כוכבים מול אתלטיק בילבאו, הפעם פדרי, פרמין לופס וראפיניה יפתחו.

פדרי (IMAGO)

בחלק הקדמי אמור לפתוח רוברט לבנדובסקי, שחזר לאחרונה עם מסיכה בעקבות שבר באזור העין שספג מול ויאריאל. אם הפולני יכבוש, הוא יגיע ל-41 קבוצות שונות מולן הבקיע בליגת האלופות – שיא שיעקוף את ליאו מסי. לבנדובסקי, השלישי בטבלת הכובשים של המפעל עם 107 שערים, נמצא מאחורי כריסטיאנו רונאלדו (140) והפרעוש (128).

שער ענק של לאמין מנצח לבארסה את בילבאו

בהתקפה ישחק כמובן גם לאמין ימאל, שנמצא בכושר מצוין. פראן טורס עשוי להישאר על הספסל בפתיחה לאחר שמונה משחקים ללא שער.