יום שלישי, 10.03.2026 שעה 09:45
כדורגל עולמי  >> גביע אנגלי

אוהדי ליברפול זעמו על הגרלת הגביע האנגלי

בזמן שבארץ אנחנו נרגשים מהמפגש בין דניאל פרץ וסאות'המפטון לארסנל, בממלכה מתנהלת סערה סביב המשחק בין הרדס לסיטי, כשאוהדים טוענים שזה "מכור"

|
ארנה סלוט (IMAGO)
ארנה סלוט (IMAGO)

הגרלת שלב רבע הגמר של הגביע האנגלי התרחשה אתמול (שני), כשקיבלנו מספר משחקים מרתקים ביניהם מנצ’סטר סיטי נגד ליברפול, אך מה שתפס כמובן ישר את העיניים שלנו כישראלים, הוא הקרב בין דניאל פרץ וסאות’המפטון לקבוצה הכי טובה בממלכה השנה, ארסנל.

מה שאנחנו לא יודעים, זה שההגרלה הזאת כבר עושה בלגן רב בממלכה, כשלא מעט אוהדים זועמים וטוענים שהיא הייתה “מכורה” ו”מזויפת”, שכן לדעתם הגמר כבר הוכרע בשל המשחקים הקלים על הנייר שקיבלו צ’לסי וארסנל. 

קבוצת האוהדים שנראה שהייתה הכי לא מרוצה, היא של ליברפול, כשהם יאלצו להתארח כבר בשלב זה באתיחאד מול מנצ’סטר סיטי. אחת הטענות המרכזיות היו נגד אגדת התכולים, ג’ו הארט, שהיה זה שהוציא את הכדור של הרדס במהלך ההגרלה.

גג'ו הארט. עורר זעם (רויטרס)

הסערה בטוויטר

אשלי קול, אגדת צ’לסי, שלף תחילה את הכדור של סיטי מהקערה, וכשהגיע תורו של הארט, נראה היה שהוא מציץ פנימה רגע לפני שהוא כאמור שולף את הכדור של ליברפול. אוהדים רבים זעמו בטוויטר: “צריך לעשות את ההגרלה מחדש! תסתכלו על מה שהוא עשה כשהוא בחר את הקבוצה שלנו”, כתב אחד מאוהדי המרססייד, בציוץ שזכה לתהודה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */