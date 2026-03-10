אוהדי ליברפול זעמו על הגרלת הגביע האנגלי

הגרלת שלב רבע הגמר של הגביע האנגלי התרחשה אתמול (שני), כשקיבלנו מספר משחקים מרתקים ביניהם מנצ’סטר סיטי נגד ליברפול, אך מה שתפס כמובן ישר את העיניים שלנו כישראלים, הוא הקרב בין דניאל פרץ וסאות’המפטון לקבוצה הכי טובה בממלכה השנה, ארסנל.

מה שאנחנו לא יודעים, זה שההגרלה הזאת כבר עושה בלגן רב בממלכה, כשלא מעט אוהדים זועמים וטוענים שהיא הייתה “מכורה” ו”מזויפת”, שכן לדעתם הגמר כבר הוכרע בשל המשחקים הקלים על הנייר שקיבלו צ’לסי וארסנל.

קבוצת האוהדים שנראה שהייתה הכי לא מרוצה, היא של ליברפול, כשהם יאלצו להתארח כבר בשלב זה באתיחאד מול מנצ’סטר סיטי. אחת הטענות המרכזיות היו נגד אגדת התכולים, ג’ו הארט, שהיה זה שהוציא את הכדור של הרדס במהלך ההגרלה.

ג'ו הארט. עורר זעם (רויטרס)

הסערה בטוויטר

אשלי קול, אגדת צ’לסי, שלף תחילה את הכדור של סיטי מהקערה, וכשהגיע תורו של הארט, נראה היה שהוא מציץ פנימה רגע לפני שהוא כאמור שולף את הכדור של ליברפול. אוהדים רבים זעמו בטוויטר: “צריך לעשות את ההגרלה מחדש! תסתכלו על מה שהוא עשה כשהוא בחר את הקבוצה שלנו”, כתב אחד מאוהדי המרססייד, בציוץ שזכה לתהודה.