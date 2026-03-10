יום שלישי, 10.03.2026 שעה 09:45
כדורגל ישראלי

5 שחקניות נבחרת איראן קיבלו מקלט באוסטרליה

סוף טוב: לאחר ימים של דרמה, השחקניות שעוררו סערה כשלא שרו את ההמנון ביקשו להישאר ושר הפנים האוסטרלי אישר ויזות הומניטריות. עברו למקום מוגן

|
חמש שחקניות איראן עם טוני ברק (הטוויטר של טוני ברק)
חמש שחקניות איראן עם טוני ברק (הטוויטר של טוני ברק)

פרשה שטלטלה בימים האחרונים את עולם הכדורגל הגיעה לסיומה, לפחות באופן זמני. חמש שחקניות מנבחרת הנשים של איראן קיבלו מקלט מדיני באוסטרליה לאחר שביקשו שלא לשוב למולדתן, בעקבות המחאה שעוררו במהלך אליפות אסיה והחשש לשלומן במקרה של חזרה לאיראן.

שר הפנים האוסטרלי, טוני בורק, הודיע כי השחקניות קיבלו ויזות במסגרת התוכנית ההומניטרית של המדינה. תחילה הן הועברו למקום בטוח תחת אבטחה משטרתית, ורק לאחר מכן אושרו הבקשות באופן רשמי. התוכנית מאפשרת למי שנמצא בסיכון ממשי לקבל הגנה קבועה, כולל האפשרות לחיות, לעבוד וללמוד באוסטרליה.

השחקניות שהגישו את הבקשה הן פאטמה פסנדידה, זהרה גנברי, זהרה סרבאלי, עטפה רמזאנזאדה ומונה חמודי. לדבריו של בורק, הן הדגישו בפני הרשויות כי אינן פעילות פוליטיות, אלא ספורטאיות שמבקשות ביטחון אישי. ברשתות החברתיות כתב השר כי הודיע להן שהן יכולות להישאר במדינה ולמצוא בה מקום בטוח.

שחקניות נבחרת איראן (IMAGO)שחקניות נבחרת איראן (IMAGO)

מהמחאה בטורניר לחשש לחזור הביתה

הסערה החלה כבר במשחק הראשון של איראן באליפות אסיה, כאשר חלק משחקניות הנבחרת לא שרו את ההמנון הלאומי לפני ההתמודדות מול דרום קוריאה, שהסתיימה בהפסד 3:0. המעשה עורר ביקורת חריפה מצד גורמים שמרנים באיראן, כאשר חלק מהפרשנים אף האשימו את השחקניות בבגידה וקראו לנקוט נגדן צעדים.

לאחר שהנבחרת הודחה מהטורניר, גבר החשש כי השחקניות עלולות להיתקל בקשיים עם הרשויות אם יחזרו למדינה. המתח סביב המשלחת האיראנית הורגש גם מחוץ למגרש: מאות אוהדים הקיפו את האוטובוס של הנבחרת מחוץ לאצטדיון בגולד קוסט וקראו “הצילו את הבנות שלנו”.

יציאה מהמלון והעברה למקום מסתור

ביום שני התברר לרשויות האוסטרליות כי חמש מהשחקניות מבקשות להישאר במדינה. זמן קצר לאחר מכן הן עזבו את המלון שבו שהתה הנבחרת והועברו למקום מסתור בליווי משטרתי. עדי ראייה סיפרו כי חלק מהשחקניות נראו משוחחות בלובי עם פעילים למען זכויות אדם, ולאחר מכן יצאו מהמקום.

זמן קצר לאחר מכן נכנסה למלון קבוצה נוספת שכללה מתורגמן ואנשי צוות מהנבחרת, שנראו מחפשים אחריהן. שר הפנים בורק אף נפגש עם השחקניות במקום המאובטח לפני שאישר את בקשותיהן. בהמשך הודיע ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, כי הוויזות אושרו והדגיש כי המדינה פתחה את שעריה עבורן.

נבחרת הנשים של איראן (רויטרס)נבחרת הנשים של איראן (רויטרס)

מעורבות פוליטית ותמיכה מהקהל

הפרשה זכתה להד בינלאומי ואף למעורבות פוליטית. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, קרא ברשתות החברתיות להעניק לשחקניות מקלט ואף כתב כי אם אוסטרליה לא תעשה זאת, ארצות הברית תהיה מוכנה לקלוט אותן. במקביל, מי שהוביל את המאבק הציבורי באוסטרליה הוא שחקן העבר של נבחרת המדינה ופעיל זכויות האדם קרייג פוסטר.

לדבריו, כאשר שחקניות משתתפות בטורניר בינלאומי תחת חסות פיפ”א, עליהן לקבל הגנה ותמיכה אם הן חוששות לביטחונן. גם הקהילה האיראנית באוסטרליה הביעה תמיכה רחבה. מאות אוהדים הגיעו למשחק האחרון של הנבחרת מול הפיליפינים ועודדו את השחקניות, כאשר במהלך ההמנון האיראני נשמעו גם שריקות בוז מהיציעים מצד חלק מהקהל שמוחה נגד השלטון בטהרן.

לפי דיווחים שונים, כמה משחקניות הנבחרת עדיין מתלבטות האם לבקש מקלט באוסטרליה או לחזור לאיראן, בעיקר בשל החשש לשלומם של בני משפחותיהן שנותרו במדינה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */