ספרד ליגה שניה 25-26
5639-6029סנטאנדר1
5240-5629אלמריה2
4933-4829קאסטיון3
4933-4429לה קורוניה4
4822-3829לאס פלמאס5
4834-4429מלאגה6
4626-3229בורגוס7
4443-3629סאוטה8
4237-3829ספורטינג חיחון9
4130-3229אייבר10
4141-4129קורדובה11
3840-3629אנדורה12
3741-4229ריאל סוסיאדד ב'13
3639-3329אלבסטה14
3533-3429גרנאדה15
3536-2929קאדיס16
3429-2929לגאנס17
3341-3229ויאדוליד18
3137-2629הואסקה19
2747-2729ליאונסה20
2741-2429סראגוסה21
2447-2829מיראנדס22

"ניצחון גדול": רונאלדו חגג וי ראשון עם אלמריה

הקבוצה החדשה של CR7 רשמה ניצחון ראשון מאז שקנה אותה עם 0:3 על קולטורל, הפנומן נכנס לעניינים וכבר העלה סטורי: "ממשיכים קדימה". צפו בתקציר

|
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

כריסטיאנו רונאלדו כבר מתחיל להרגיש בבית באלמריה. הכוכב הפורטוגלי, שנכנס להנהלת המועדון ב-26 בפברואר לאחר שרכש 25% ממניות הקבוצה, חגג את ניצחונה המרשים של אלמריה 0:3 על קולטורל לאונסה והביע את תמיכתו הפומבית בקבוצה.

רונאלדו העלה סטורי לחשבון האינסטגרם שלו עם תמונה של שחקני הקבוצה וכתב: “ניצחון גדול, ממשיכים קדימה”, לצד שני אימוג’ים בצבעי המועדון. המסר של הפורטוגלי מדגיש את התמיכה שלו בקבוצה החדשה שלו, אך גם את החשיבות של שלוש הנקודות עבור אלמריה במאבק העלייה.

מי שכיכב על הדשא היה סרחיו אריבאס, מלך שערי הליגה, שכבש צמד והוביל את קבוצתו לניצחון חשוב. בעקבות התוצאה עלתה אלמריה למקום השני בטבלת הליגה, שמקנה כרטיס עלייה אוטומטי ללה ליגה.

עידן רונאלדו יצא לדרך: 0:3 ענק לאלמריה

תקופה טובה, קרובה לליגה הבכירה

הקבוצה האנדלוסית נמצאת בתקופה מצוינת ומאריכה את רצף המשחקים ללא הפסד לשישה. המעידה היחידה בתקופה הזו הייתה 1:1 מול אלבסטה, המשחק הראשון מאז כניסתו של רונאלדו לבעלות על חלק מהמועדון.

הסטורי של כריסטיאנו רונאלדו (צילום מסך)הסטורי של כריסטיאנו רונאלדו (צילום מסך)

כעת, לאחר הניצחון על קולטורל לאונסה, אלמריה מרוחקת רק ארבע נקודות מהמוליכה ראסינג, ומתקרבת צעד נוסף אל החלום הגדול: חזרה לליגה הבכירה בספרד.

