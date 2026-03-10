"ניצחון גדול": רונאלדו חגג וי ראשון עם אלמריה

כריסטיאנו רונאלדו כבר מתחיל להרגיש בבית באלמריה. הכוכב הפורטוגלי, שנכנס להנהלת המועדון ב-26 בפברואר לאחר שרכש 25% ממניות הקבוצה, חגג את ניצחונה המרשים של אלמריה 0:3 על קולטורל לאונסה והביע את תמיכתו הפומבית בקבוצה.

רונאלדו העלה סטורי לחשבון האינסטגרם שלו עם תמונה של שחקני הקבוצה וכתב: “ניצחון גדול, ממשיכים קדימה”, לצד שני אימוג’ים בצבעי המועדון. המסר של הפורטוגלי מדגיש את התמיכה שלו בקבוצה החדשה שלו, אך גם את החשיבות של שלוש הנקודות עבור אלמריה במאבק העלייה.

מי שכיכב על הדשא היה סרחיו אריבאס, מלך שערי הליגה, שכבש צמד והוביל את קבוצתו לניצחון חשוב. בעקבות התוצאה עלתה אלמריה למקום השני בטבלת הליגה, שמקנה כרטיס עלייה אוטומטי ללה ליגה.

עידן רונאלדו יצא לדרך: 0:3 ענק לאלמריה

תקופה טובה, קרובה לליגה הבכירה

הקבוצה האנדלוסית נמצאת בתקופה מצוינת ומאריכה את רצף המשחקים ללא הפסד לשישה. המעידה היחידה בתקופה הזו הייתה 1:1 מול אלבסטה, המשחק הראשון מאז כניסתו של רונאלדו לבעלות על חלק מהמועדון.

הסטורי של כריסטיאנו רונאלדו (צילום מסך)

כעת, לאחר הניצחון על קולטורל לאונסה, אלמריה מרוחקת רק ארבע נקודות מהמוליכה ראסינג, ומתקרבת צעד נוסף אל החלום הגדול: חזרה לליגה הבכירה בספרד.