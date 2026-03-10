יוקיץ': השיא של שיי? לא מבינים עד כמה זה קשה

משחק גדול של שיי גילג'ס אלכסנדר כבר הפך לדבר שבשגרה בעונות האחרונות, אבל ההופעה שלו בניצחון של אוקלהומה סיטי על דנבר סיפקה שילוב נדיר של שיאים, נתונים היסטוריים ורגעי קלאץ'. הכוכב הוביל את האלופה ל-126:129 על דנבר וניקולה יוקיץ’ עם מופע מהסרטים.

גילג'ס-אלכסנדר קלע 35 נקודות והוסיף שיא קריירה של 15 אסיסטים - וכל זאת בלי לאבד כדור אחד. לפי נתוני ‘ESPN’, הוא הפך לשחקן השני בלבד בתולדות ה-NBA שמסיים משחק עם לפחות 35 נקודות ו-15 אסיסטים ללא איבודים מאז שאלו הפכו לסטטיסטיקה רשמית בעונת 1977/78. היחיד שעשה זאת לפניו הוא לברון ג'יימס, ב-2018 עם קליבלנד.

אך מעל הכל עמדה סדרת המשחקים ההיסטורית של שיי. במהלך הרבע השלישי הגיע הכוכב ל-20 נקודות - בפעם ה-126 ברציפות - והשווה את הרצף האגדי של ווילט צ'מברליין בין השנים 1961 ל-1963. הרצף של גילג'ס אלכסנדר החל ב-1 בנובמבר 2024, והוא ממשיך להאריך אותו בכל משחק.

“אני לא יודע אם אנשים מבינים כמה זה קשה”, אמר ניקולה יוקיץ', שסיים גם הוא ערב גדול עם טריפל דאבל. “לקלוע 20 נקודות בעשרה משחקים רצופים זה קשה, אז 120 ומשהו? זה מיוחד. הוא שחקן מיוחד”.

ניקולה יוקיץ' (רויטרס)

שחקן הקלאץ’ הטוב בליגה?

גם ברגעי ההכרעה גילג'ס אלכסנדר ממשיך לבסס את עצמו כאחד משחקני הקלאץ' הגדולים בליגה. סל הניצחון שלו היה הפעם השלישית העונה שהוא קולע סל שוויון או יתרון בחמש השניות האחרונות של הרבע הרביעי או ההארכה - נתון שבו הוא מוביל את ה-NBA. למעשה, בחמש העונות האחרונות הוא קלע שמונה סלים שהעלו את קבוצתו ליתרון בעשר השניות האחרונות של המשחק, שלושה יותר מכל שחקן אחר בליגה בתקופה הזו.

“זה עדיין משהו שקשה לי לעטוף את הראש סביבו”, אמר גילג’ס אלכסנדר אחרי המשחק הנדיר, “אני מנסה לא לחשוב על זה במהלך העונה כי יש כל כך הרבה דברים שקורים. אבל להיות מוזכר באותה נשימה עם שחקן כמו ווילט צ'מברליין - זה מיוחד. אם היית אומר לי לפני עשר שנים שאהיה כאן היום, זה היה נשמע משוגע”.

מאמן אוקלהומה סיטי, מארק דייגנולט, שיבח את הכוכב שלו לאחר המשחק: “שלווה וביטחון ברמה גבוהה מאוד. הוא לא משנה את הגישה שלו, לא משנה מה קורה במשחק. הוא עושה הכול בלי להזיע”.