"סיטואציה לא פשוטה": רק דמשקאן צפוי לחזור

בבני ריינה, שנמצאת במקום האחרון בליגת העל עם סיכוי קלוש לשרוד, נמצאים במציאות לא פשוטה כלל וכלל, בעיקר בשל העובדה שכל שבעת הזרים שלה נמצאים מעבר לים וכרגע להוציא את החלוץ ויטאלי דמשקאן שמביע בשיחות מולו רצון לחזור לארץ, כל שאר הזרים לא עושים סימן של מי שרוצים לחזור.

בין הזרים שלא חזרו נמצאים: אנטוניו ספר, זה טורבו, מילאדין סטבאנוביץ’, עמנואל בנדה, וירז’יל פינסון וכריס תהי. בריינה מסבירים: “מדובר בסיטואציה לא פשוטה של מלחמה. כרגע כולם מפחדים לחזור להוציא את דמשקאן שהביע עניין לחזור”.

עוד אמרו במועדון: “נצטרך לחכות ולראות איך הדברים מתפתחים בימים הקרובים". בינתיים, ריינה ממשיכה להתאמן במתחם האימון שלה עם השחקנים הישראלים ושחקני נוער שחברו לקבוצה הבוגרת, ואילו ייקחו חלק מחר (רביעי) במשחק האימון מול הפועל נוף הגליל במגרשה של האחרונה.

ויטאלי דמשקאן (חג'אג' רחאל)

אחרונה בטבלה, 12 נק’ מחוף המבטחים

נזכיר שמכבי בני ריינה במקום האחרון בליגת העל עם 11 נקודות בלבד לאחר 24 מחזורים, בהם רשמה שלושה ניצחונות, שתי תוצאות תיקו ולא פחות מ-19 הפסדים. היא רחוקה 12 נקודות מאשדוד שנמצאת בחוף המבטחים, והמשחק האחרון שלה לפני המלחמה היה הפסד 2:1 נגד טבריה.