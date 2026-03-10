"גניבת הדראפט", "איזה כיף": מחמאות לדני וולף

לפני המשחק של ברוקלין נגד ממפיס, הקבוצה הודיעה רשמית על כך שאיגור דמין סיים את העונה והמשמעות היא שיש כאן צ’אנס גדול אולי קצת לדני וולף ובטח לבן שרף לקחת. אז הרכז קיבל 25 דקות בניצחון על הגריזליס, והגבוה 27 ואף פתח בחמשייה, כאשר שניהם תרמו לא מעט ל-115:126 של הקבוצה שלהם.

שרף רשם 4 נקודות, 2 ריבאונדים, 7 אסיסטים וחסימה אחת באחוזים לא כל כך טובים של 1 מ-6 מהשדה יחד עם 3 איבודים, וולף רשם 14 נקודות, 9 ריבאונדים, 2 אסיסטים, חטיפה אחת וחסימה אחת ב-5 מ-12 מהשדה ואיבוד אחד. אגב, 27 הדקות של דני וולף היו זמן המשחק הכי גבוה של ברוקלין במשחק הזה.

ב’נטס דיילי’ החמיאו לשניהם, והתחילו דווקא קודם עם בן שרף: “בן שרף רץ על הפרקט כמו פינגווין על קרח שנמס, ומצא בכמה מסירות טובות מאוד את חבריו”, נכתב עליו. שאריף קיטון, שמסקר את הנטס עבור ‘נטס ווייר’, כתב: “ממפיס לחצה על כל המגרש, זה ניסיון טוב מאוד לבן שרף”.

בן שרף חודר (רויטרס)

מחמאות גם לוולף: “בחירה נהדרת של הנטס”

בעמוד ‘פוינט מייד באסקטבול’ כתבו על דני וולף: “איזה כיף זה גבוה שיודע לרוץ קדימה ולהתחיל מתפרצות, שיודע למסור בצורה נהדרת, זה בדיוק דני וולף. מה שגורם לוולף להיות מעניין יותר אפילו זה היכולות שלו לנהל משחק, להיות פליימייקר”.

אגב, ב’נטס דיילי’ החמיאו לוולף, אבל רק על כך שהתאושש מהפתיחה הפחות טובה: “וולף גניבה בדראפט הזה, הוא היה אמור להיבחר באזור ה-16. פרננדס הבין באמצע המשחק שהניסיון של לפתוח איתו כסנטר פחות הלך. אחרי זה וולף תיקן כמה מהלכים הגנתיים רעים ורשם משחק נפלא. ברוקלין עשתה בחירה נהדרת עם דני וולף, גניבת הדראפט”.