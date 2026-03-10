יום שלישי, 10.03.2026 שעה 08:21
ספורט אחר  >> טניס

אלקראס התקשה, אבל עלה לשמינית הגמר

אינדיאן וולס: הספרדי שמר על מאזן מושלם ב-2026 (0:14) אחרי  7:6 (6), 3:6, 2:6 ויפגוש את רוד שהדיח את ואשרו. טיילור פריץ הודח על ידי המדורג 44

|
קרלוס אלקראס (רויטרס)
קרלוס אלקראס (רויטרס)

הפתיחה המושלמת של קרלוס אלקראס לעונת 2026 נמשכה גם הלילה (בין שני לשלישי), כשהספרדי חזר מפיגור לניצחון מרשים על ארתור רינדרקנש באינדיאן וולס. הספרדי ניצח 7:6 (6), 3:6, 2:6 והעלה את מאזנו העונה ל־0:14.

הצרפתי המדורג 28 בעולם פתח חזק מאוד והקשה על המדורג הבכיר. המערכה הראשונה הייתה צמודה במיוחד, כאשר אלקראס כבר השיג נקודת מערכה לאחר שחזר מפיגור 5:2 בשובר השוויון, אך טעות בפורהנד אפשרה לרינדרקנש לקחת את המערכה.

הצרפתי המשיך את המומנטום עם שבירה מוקדמת גם במערכה השנייה ונראה היה בדרך להפתעה גדולה, אלא שמאותו רגע הספרדי העלה הילוך. אלקראס הצליח לשבור את ההגשות של יריבו ארבע פעמים מתוך עשר הזדמנויות במערכות השנייה והשלישית, השתלט על הקצב במגרש המרכזי והפך את ההתמודדות לניצחון משכנע.

רוד ניצח, פריץ בחוץ

בשמינית הגמר אלקראס יפגוש את קספר רוד (13) שהדיח את ולנטין ואשרו (26). הדני התגברה על פיגור מערכה וניצח לבסוף 6:3, 3:6 ו-4:6 את הצרפתי.

מי שהודח במפתיע הוא טיילור פריץ (7) שהפסיד בשתי מערכות לאלכס מיקלסן (44). האחרון ניצח 4:6 ו-6:7 (6) בדרך למפגש עם דניל מדבדב (11), שהדיח את סבסטיאן באס עם 4:6 ו-0:6.

