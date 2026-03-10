סערה באינדיאן וולס: אנדרייבה הודחה והשתוללה

דרמה גדולה בטורניר הטניס היוקרתי באינדיאן וולס. מירה אנדרייבה, האלופה המכהנת והמדורגת שמינית, סיימה הלילה את דרכה מוקדם מהצפוי בסיבוב השלישי. הרוסייה בת ה-18 קיוותה להפוך לשחקנית הראשונה שזוכה בתואר שנתיים ברציפות מאז עשתה זאת מרטינה נברטילובה בשנת 1991, אך נכנעה לקטרינה סיניאקובה הצ'כית (44 בעולם) בתום קרב מותח שהסתיים בתוצאה 4:6, 7:6 (5), 6:3. מעבר להפסד המפתיע, מה שגנב את ההצגה וייצר כותרות ברחבי העולם היה אובדן העשתונות המוחלט של הכישרון הצעיר.

הפערים בהכנה למשחק היו עצומים. בעוד שאנדרייבה נזקקה ל-50 דקות בלבד כדי להביס את סולאנה סיירה בסיבוב הקודם, סיניאקובה הגיעה להתמודדות אחרי שבילתה כבר 319 דקות על המגרש בטורניר, כולל ניצחון מפרך של שלוש וחצי שעות על ליילה פרננדז. למרות זאת, ההתמודדות הנוכחית הפכה למלחמת התשה של שעתיים ו-48 דקות בתנאי רוח לא פשוטים, שכללה לא פחות מ-42 נקודות שבירה ו-14 שבירות הדדיות.

קאטרינה סיניאקובה מכה בכדור בעוצמה. (רויטרס)

המתיחות בין השחקניות, שנפגשו בפעם הראשונה בקריירה, החלה לבעבע במערכה השנייה. סיניאקובה החלה להתלונן בפני שופטת הכיסא, ג'ניפר ג'אנג, על כך שאנדרייבה ממהרת להגיש לפני שהיא בכלל מספיקה להתמקם בעמדת ההחזרה. השופטת פנתה לאנדרייבה וביקשה ממנה להאט את הקצב ולהמתין ליריבתה, אך הרוסייה סירבה לקבל את ההערה, ניגשה לכיסא והתווכחה: "אם אני מגישה, זה תלוי בי. הפוקוס שלי הוא על הכדור, אז אם אני לא רואה אותה, זה אומר שהיא לא מפריעה לי. אני משחקת בקצב שלי". השופטת הזכירה לה שהחוקים תקפים לשני הצדדים, אך האווירה על המגרש הפכה לעוינת יותר ויותר, מלווה בצעקות הדדיות לאחר נקודות חשובות.

ככל שהמשחק התקדם, התסכול של אנדרייבה גבר. לאחר שהחמיצה הזדמנות שבירה במצב של 1:2 במערכה השנייה, היא תועדה חובטת בירך של עצמה בזעם מספר פעמים. בשובר השוויון של אותה מערכה היא כבר הובילה 2:4 ו-4:5, מרחק שתי נקודות בלבד מניצחון במשחק כולו, אך סיניאקובה הפגינה אופי אדיר, זכתה בחמש משש הנקודות האחרונות והשוותה את מניין המערכות. בתגובה להפסד המערכה, אנדרייבה הטיסה את המחבט שלה לקרקע והשמידה אותו לחלוטין.

נקודת הסיום של המשחק הייתה סמלית ומתסכלת במיוחד עבור האלופה היוצאת. בנקודת המשחק לזכותה של הצ'כית, הכדור פגע ברשת ונפל בעדינות בחלקה של אנדרייבה, מה שחתם את ההתמודדות. סיניאקובה הרימה את ידיה בהתנצלות על המזל ששיחק לטובתה, אך את אנדרייבה זה ממש לא עניין. הרוסייה שוב השליכה את המחבט, העניקה לחיצת יד קרירה ומהירה ליריבתה, אספה את חפציה וירדה מהמגרש בסערה. בדרכה החוצה, היא נצפתה צועקת לעבר היציעים, כאשר צלמים שנכחו במקום וקוראי שפתיים טענו כי סיננה קללה גסה במיוחד לעבר הקהל, ככל הנראה כלפי אוהד של סיניאקובה שעודד בקול רם.

בסיום המשחק, אנדרייבה, שרק בשנה שעברה ריגשה את עולם הטניס כשהקדישה את זכייתה ללברון ג'יימס, ניסתה להסביר את ההתנהגות החריגה שלה: "היו המון רגשות שצפו בי אחרי ההפסד. אני ממש לא גאה באיך שניהלתי את זה ובצורה שבה הגבתי בסיום. הכעס יצא החוצה, אבל זה היה מופנה בעיקר כלפי עצמי ולא כלפי אף אחד אחר. אלו דברים שאני חייבת לעבוד עליהם בהקדם". מנגד, סיניאקובה, שהצילה 19 מתוך 26 נקודות השבירה מולה, חגגה ניצחון 11 בקריירה על שחקנית טופ 10 ותפגוש בשמינית הגמר את אלינה סביטולינה.

בגזרת הגברים, הטורניר בקליפורניה סיפק הפתעות נוספות כאשר מספר מדורגים בכירים מצאו את עצמם בחוץ מוקדם מהצפוי. טיילור פריץ האמריקאי הודח על ידי בן ארצו, אלכס מיכלסן, לאחר הפסד 6:4, 7:6. אלכס דה מינאור האוסטרלי נכנע לקמרון נורי הבריטי בשתי מערכות של 6:4, ואלכסנדר בובליק הפסיד לרינקי היג'יקטה האוסטרלי 6:7, 7:6, 6:3.