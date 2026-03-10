יום שלישי, 10.03.2026 שעה 07:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"סעיף המלחמה" בחוזהו של ווילסון האריס

החלוץ, שאמור לעזוב את נתניה, גיבה את עצמו כבר כשהתלבט בקיץ ולא יידרש לפיצוי. סיפריאן ינחת ברביעי. וגם: הסיבה שבגללה רוני לוי לא ויתר למאחרים

|
ווילסון האריס (חגי מיכאלי)
ווילסון האריס (חגי מיכאלי)

במכבי נתניה מבינים שהחלוץ, ווילסון האריס, לא צפוי לחבור שוב לקבוצה. השחקן העביר מסרים, באמצעות סוכנו עידן כסיף, כי המצב הביטחוני משפיע והוא לא אמור לחזור, כאשר למעשה הוא ככל הנראה יסיים את דרכו בקבוצה.

כבר בקיץ, לקחו לחלוץ שלושה שבועות להשתכנע להגיע לאחר מבצע "עם כלביא" ולמרות שהמו"מ דאז כמעט פוצץ, הוא הגיע. אלא של-ONE נודע, כי כבר אז הוא הוסיף "סעיף מלחמה" בחוזהו, שקובע שהוא יוכל להשתחרר מהקבוצה במקרה של מלחמה, כפי שקרה עכשיו.

משמעות הדבר, היא שהחלוץ האמריקאי-יהודי, לא יצטרך לפצות את נתניה בעבור עזיבתו, כשקבוצתו תישאר עם בור בעמדת החלוץ, כאשר מתיאוס דאבו הוא חלוץ החוד היחיד שנותר. מי שאמור לקבל יותר דקות עד סוף העונה הוא דניאל אטלן. "אנחנו לא מחזיקים אף אחד בכוח", אמרו בנתניה.

מתאוס דאבו. יישאר החלוץ היחיד בסגל (שחר גרוס)מתאוס דאבו. יישאר החלוץ היחיד בסגל (שחר גרוס)

בינתיים, מי שכן אמור לחזור ולחבור לקבוצה הוא וילאן סיפריאן. הקשר הצרפתי אמור לעלות ביום רביעי על טיסה מניס לפאריס ומשם לישראל ולקחת חלק כבר באימון של יום חמישי. בנתניה היו קרובים לערוך משחק אימון מול מכבי תל אביב ביום שישי, אך הוחלט לוותר על כך ובשלב זה לא צפוי משחק אימון נוסף לקראת חזרת הליגה.

אתמול (שני), לפני משחק האימון מול מכבי הרצליה, הוחלט כי תומר צרפתי, ג'וניור דיומנדה ומתיאוס דאבו לא יתלבשו לאחר שאיחרו להתכנסות. המאמן, רוני לוי, החליט לקנוס את השלושה ולא לוותר, בשל העובדה שלא יכלו להשתמש בתירוץ כי לא הכירו את הדרך למגרש (השחקנים הזרים בעיקר), שכן בשל השזרוע שנערך במתחם האימונים של הקבוצה, נתניה כבר התאמנה במגרש העירוני בהרצליה בשבועיים האחרונים.

